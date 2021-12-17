Футболіст «Динамо» став дідом

Сергій Сидорчук з дружиною оригінально відсвяткували річницю весілля

Капітан столичного «Динамо» Сергій Сидорчук з дружиною Анною відсвяткували сьому річницю весілля. З цього приводу пара влаштувала фотосесію. Обох загримували так, ніби вони справляють вже діамантове весілля.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Anna Sydorchuk (@njyta.si)

Світлини Анна виклала на своїй сторінці в соцмережах.

«Чи доживемо ми до глибокої старості? І до золотого весілля? Сьогодні 7-ма річниця весілля, але по фото не скажеш. Сподіваюся у тебе з'являться зморшки швидше, ніж у мене, і ми будемо так само молоді душею, як під час нашої першої зустрічі. Люблю і дивлюся на тебе так само, як і 10 років тому», – написала дружина Сидорчука.