  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Футболіст «Динамо» став дідом

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Сергій і Анна виховують трьох дітей - Футболіст «Динамо» став дідом
    Сергій і Анна виховують трьох дітей
    фото з відкритих джерел

    Сергій Сидорчук з дружиною оригінально відсвяткували річницю весілля

    Капітан столичного «Динамо» Сергій Сидорчук з дружиною Анною відсвяткували сьому річницю весілля. З цього приводу пара влаштувала фотосесію. Обох загримували так, ніби вони справляють вже діамантове весілля.

    Переглянути цей допис в Instagram

    Допис, поширений Anna Sydorchuk (@njyta.si)

    Світлини Анна виклала на своїй сторінці в соцмережах.

    «Чи доживемо ми до глибокої старості? І до золотого весілля? Сьогодні 7-ма річниця весілля, але по фото не скажеш. Сподіваюся у тебе з'являться зморшки швидше, ніж у мене, і ми будемо так само молоді душею, як під час нашої першої зустрічі. Люблю і дивлюся на тебе так само, як і 10 років тому», – написала дружина Сидорчука.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Сергій Сидорчук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Футболіст «Динамо» став дідом