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    Захисник «Шахтаря» і збірної України поїхав грати до Росії

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    Мампасі (з м'ячем) вирішив працювати в Росії, через агресію якої він залишив рідний Донецьк - Захисник «Шахтаря» і збірної України поїхав грати до Росії
    Мампасі (з м'ячем) вирішив працювати в Росії, через агресію якої він залишив рідний Донецьк
    фото з відкритих джерел

    Мампассі уклав контракт з московським «Локомотивом»

    Перспективний захисник донецького «Шахтаря» Марк Мампассі підписав довгострокову угоду з московським «Локомотивом». Про це повідомляє пресслужба «гірників».

    Контракт підписаний терміном на п’ять років. За новий клуб 18-річний центральний захисник виступатиме під номером «18».

    18-річний Мампассі – вихованець «Шахтаря». Цього сезону український захисник виступав на правах оренди за «Маріуполь», провівши за команду 15 матчів у чемпіонаті країни та віддавши гольову передачу.

    Мампассі провів низку матчів за юнацькі збірні України.

    Повідомлялося, що Мампассі отримає російське громадянство, щоб не вважатися легіонером у новому клубі.

    Раніше до країни-агресора перебралися інші гравці «Шахтаря» Ярослав Ракицький та Іван Ордець. Після переїзду обидва втратили можливість грати за збірну України.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ярослав Ракицький Іван Ордець
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    Захисник «Шахтаря» і збірної України поїхав грати до Росії