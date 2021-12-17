Захисник «Шахтаря» і збірної України поїхав грати до Росії
Мампассі уклав контракт з московським «Локомотивом»
Перспективний захисник донецького «Шахтаря» Марк Мампассі підписав довгострокову угоду з московським «Локомотивом». Про це повідомляє пресслужба «гірників».
Контракт підписаний терміном на п’ять років. За новий клуб 18-річний центральний захисник виступатиме під номером «18».
18-річний Мампассі – вихованець «Шахтаря». Цього сезону український захисник виступав на правах оренди за «Маріуполь», провівши за команду 15 матчів у чемпіонаті країни та віддавши гольову передачу.
Мампассі провів низку матчів за юнацькі збірні України.
Повідомлялося, що Мампассі отримає російське громадянство, щоб не вважатися легіонером у новому клубі.
Раніше до країни-агресора перебралися інші гравці «Шахтаря» Ярослав Ракицький та Іван Ордець. Після переїзду обидва втратили можливість грати за збірну України.
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