Захисник «Шахтаря» і збірної України поїхав грати до Росії

Мампасі (з м'ячем) вирішив працювати в Росії, через агресію якої він залишив рідний Донецьк

Мампассі уклав контракт з московським «Локомотивом»

Перспективний захисник донецького «Шахтаря» Марк Мампассі підписав довгострокову угоду з московським «Локомотивом». Про це повідомляє пресслужба «гірників».

Контракт підписаний терміном на п’ять років. За новий клуб 18-річний центральний захисник виступатиме під номером «18».

18-річний Мампассі – вихованець «Шахтаря». Цього сезону український захисник виступав на правах оренди за «Маріуполь», провівши за команду 15 матчів у чемпіонаті країни та віддавши гольову передачу.

Мампассі провів низку матчів за юнацькі збірні України.

Повідомлялося, що Мампассі отримає російське громадянство, щоб не вважатися легіонером у новому клубі.

Раніше до країни-агресора перебралися інші гравці «Шахтаря» Ярослав Ракицький та Іван Ордець. Після переїзду обидва втратили можливість грати за збірну України.