Данило Дубов допоміг Магнусу Карлсену захистити титул найсильнішого шахіста

В матчі за світову шахову корону норвезький гросмейстер Магнус Карлсен розгромив росіянина Яна Непомнящего з рахунком, якого світ не знав, як свідчить статистика, майже 30 років. В Росії, яка раніше вважалася шаховою країною, поразку сприйняли як приниження. А крайнього знайшли в особі москвича Данила Дубова, який серед інших допомагав готуватися до матчу Карлсену.

До цькування гросмейстера долучилися навіть колишній українець-зрадник Сергій Карякін (його слова: «Мені таке б навіть у голову не зайшло») і Анатолій Карпов, якого до матчів за шахову корону готували в тому числі представники США, Франції, України і навіть Чилі.

Парадокс ситуації в тому, що росіяни самі охоче приймають допомогу з-за кордону, адже в багатьох їхніх збірних давно провідні ролі відіграють закордонні спортсмени, такі, як олімпійські чемпіони американець Вайльд в сноуборді та українка Близнюк в художній гімнастиці.

«Ця історія висмоктана з пальця. Даня і минулого разу допомагав Магнусу, а ті, хто уважно спостерігає за шахами, могли помітити, що гросмейстери перебувають у постійному контакті, – розповів ізраїльський гросмейстер Борис Гельфанд. – Із Яном Дубов уже багато років не працює. Не розумію, що тут можна говорити? Дубов співпрацює з чемпіоном світу, сам отримує певні знання та можливість для прогресу. Він не антигерой».

Очевидно, причина гоніння Дубова не лише в принизливому рахунку в матчі за шахову корону, а й у громадянській позиції гросмейстера. Він відкрито засудив анексію Криму й досі не змінив своєї позиції.

«Щодо кримського питання, то я цілком на боці України. Так, я росіянин, але останнім часом приводів для гордості у нас все менше», – казав Дубов.

Наступний матч за звання чемпіона світу з шахів відбудеться в 2023 році. Цікаво, як зміниться російська риторика, якщо претендентом стане не Непомнящий, а Дубов.