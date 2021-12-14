Український боксер, з якого сміявся весь світ, жорстко прокоментував слова Кличка про Ломаченка

Іван Редкач вважає, що неважливо, з прапором ти, чи ні, головне – перемога

Боксер Іван Редкач, відомий своєю критикою Ломаченка, погрозами змінити громадянство і клоунадою на ринзі, коли він, рятуючись від поразки в бою з Промесом, імітував страшний біль після удару рукою в ногу, відреагував на слова Володимира Кличка. Колишній чемпіон світу у надважкій вазі розкритикував Василя Ломаченка за те, що після перемоги над Річардом Коммі він підняв прапор рідного міста, а не України.

«Василь міг би отримати подяку та слова привітання, а краще навіть винагороду від своєї держави, бо все ж таки в кишені має український паспорт і весь світ знає його як представника України. В якості патріотизму могли б виділити гонорар або хоч грамоту, а то на голому патріотизмі все-таки голодно, – написав Редкач у соцмеражах. – З великою повагою до Кличка-молодшого скажу, що легко копіювати слова з Вікіпедії про значення патріотизму, коли старший брат – мер Києва. Але мій пост не про вас. А про те, що важливо – це перемога. І ось що має обговорюватися, а не хто з яким прапором вийшов. Це прапор його рідного міста, яке, можливо, дало йому більше, ніж уся Україна. Наприкінці дня важливою є перемога і все. Бокс – не командна гра, а індивідуальний вид спорту. Боксер виходить на ринг один, і б'ється він один, і хоч із горщиком на голові важлива перемога. Звичайно ж, мене звинуватять у лицемірстві тощо».

Роздав на горіхи Редкач і Ломаченку.

«Для мене Василь – спортсмен, боксер, атлет, який підняв Україну і про неї дізналися більше. Звичайно, амбіції у нього завищені і поведінка в рингу не зовсім доречна, давати вказівку куту суперника та рефері. Знов-таки, для когось це вчинок Вася-Левове серце, а для когось Вася-понторіз. Так і із прапором. Виніс погано, не виніс погано, прапор міста рідного погано, все не так і завжди є ті, кому подобається, а кому ні. І все-таки, все одно головне – це перемога», – написав Редкач.

Василь Ломаченко став Інтерконтинентальним чемпіоном за версією WBO і тепер чекає, кого з претендентів, серед яких є і українець, обере для бою чемпіон світу Джордж Камбосос.