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    Помер видатний львів’янин, винахідник техніки в плаванні брасом Прокопенко

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    Георгій Прокопенко встановив чотири світові рекорди - Помер видатний львів’янин, винахідник техніки в плаванні брасом Прокопенко
    Георгій Прокопенко встановив чотири світові рекорди
    Фото з відкритих джерел

    Георгій винайшов спосіб занурювання з «пізнім» вдихом

    У Львові на 85 році життя відійшов у вічність титулований львівський олімпієць, заслужений майстер спорту з плавання, срібний призер Токійської Олімпіади (1964) Георгій Прокопенко.

    На Іграх Прокопенко дебютував у 1960 році в Римі. За чотири роки в Японії фінішував другим – озирнувся подивитися, де знаходяться суперники і програв австралійцю Яну О'Браєну 0,4 секунди.

    Гергій Прокопенко – чотириразовий рекордсмен світу, одинадцятиразовий рекордсмен Європи у плаванні на 100, 200 м брасом і в комбінованій естафеті 4 х 100 м (брасом).

    В усьому світі саме нашого земляка вважають винахідником сучасного виду техніки плавання брасом із «пізнім» вдихом, повідомляє львівське відділення НОК України.

    Після завершення кар’єри спортсмена працював тренером і викладачем в інституті фізкультури, на кафедрі фізичного виховання Національного університету ім.Івана Франка.

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    Теги: плавання рекорд
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