Помер видатний львів’янин, винахідник техніки в плаванні брасом Прокопенко

Георгій винайшов спосіб занурювання з «пізнім» вдихом

У Львові на 85 році життя відійшов у вічність титулований львівський олімпієць, заслужений майстер спорту з плавання, срібний призер Токійської Олімпіади (1964) Георгій Прокопенко.

На Іграх Прокопенко дебютував у 1960 році в Римі. За чотири роки в Японії фінішував другим – озирнувся подивитися, де знаходяться суперники і програв австралійцю Яну О'Браєну 0,4 секунди.

Гергій Прокопенко – чотириразовий рекордсмен світу, одинадцятиразовий рекордсмен Європи у плаванні на 100, 200 м брасом і в комбінованій естафеті 4 х 100 м (брасом).

В усьому світі саме нашого земляка вважають винахідником сучасного виду техніки плавання брасом із «пізнім» вдихом, повідомляє львівське відділення НОК України.

Після завершення кар’єри спортсмена працював тренером і викладачем в інституті фізкультури, на кафедрі фізичного виховання Національного університету ім.Івана Франка.