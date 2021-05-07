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    Визначилися фіналісти Ліги Європи

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    Едінсон Кавані дивує результативністю - Визначилися фіналісти Ліги Європи
    Едінсон Кавані дивує результативністю
    Фото з відкритих джерел

    Трофей розіграють «Манчестер Юнайтед» та «Вільярреал»

    Дива не вийшло. «Рома», яка в першому маті 1/2 фіналу Ліги Європи поступилася «Манчестер Юнайтед» з рахунком 2:6, хоч і намагалася гримнути на прощання дверима, але їм трохи зіпсував плани Едінсон Кавані. Уругвайський ветеран спочатку відкрив рахунок після виходу віч-на-віч, а потім зрівняв. «Рома», за яку забивали Джеко, Крістанде і Залевський, в підсумку здобула перемогу, проте їй це не допомогло – 3:2 в Римі та 5:8 за підсумками двох матчів.

    В цілому, італійський клуб, враховуючи його негаразди в чемпіонаті Італії, виглядав пристойно. Проте зміна тренера напрошувалася, адже мінімальні плани фінішувати в Серії А в зоні Ліги чемпіонів Паулу Фонсека не виконав. Тепер цим займеться Жозе Моурінью.

    В паралельному матчі в Лондоні «Арсенал» намагався відігратися після поразки на полі «Вільярреала» з рахунком 1:2.

    Обамеянг втратив останню нагоду вирвати перемогу
    Обамеянг втратив останню нагоду вирвати перемогу

    Каноніри доклали багато зусиль, аби забити. Лише Обамеянг мав відкривати рахунок тричі. Двічі гостей врятував каркас воріт. Проте іспанці вистояли й зіграють у фіналі. Тренер гостей Унаї Емері здолав свою колишню команду - 0:0 у Лондоні і 2:1 за підсумками двох матчів.

    У фіналі, який 26 травня прийме Гданськ, зустрінуться «Манчестер Юнайтед» та «Вільярреал».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи ФК Манчестер Юнайтед ФК Рома ФК Арсенал (Лондон) ФК Вільярреал
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