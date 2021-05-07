Визначилися фіналісти Ліги Європи

Трофей розіграють «Манчестер Юнайтед» та «Вільярреал»

Дива не вийшло. «Рома», яка в першому маті 1/2 фіналу Ліги Європи поступилася «Манчестер Юнайтед» з рахунком 2:6, хоч і намагалася гримнути на прощання дверима, але їм трохи зіпсував плани Едінсон Кавані. Уругвайський ветеран спочатку відкрив рахунок після виходу віч-на-віч, а потім зрівняв. «Рома», за яку забивали Джеко, Крістанде і Залевський, в підсумку здобула перемогу, проте їй це не допомогло – 3:2 в Римі та 5:8 за підсумками двох матчів.

В цілому, італійський клуб, враховуючи його негаразди в чемпіонаті Італії, виглядав пристойно. Проте зміна тренера напрошувалася, адже мінімальні плани фінішувати в Серії А в зоні Ліги чемпіонів Паулу Фонсека не виконав. Тепер цим займеться Жозе Моурінью.

В паралельному матчі в Лондоні «Арсенал» намагався відігратися після поразки на полі «Вільярреала» з рахунком 1:2.

Обамеянг втратив останню нагоду вирвати перемогу

Каноніри доклали багато зусиль, аби забити. Лише Обамеянг мав відкривати рахунок тричі. Двічі гостей врятував каркас воріт. Проте іспанці вистояли й зіграють у фіналі. Тренер гостей Унаї Емері здолав свою колишню команду - 0:0 у Лондоні і 2:1 за підсумками двох матчів.

У фіналі, який 26 травня прийме Гданськ, зустрінуться «Манчестер Юнайтед» та «Вільярреал».