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    Зінченко вдруге поспіль увійшов до збірної Ліги чемпіонів

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    РОлександр Зінченко вдруге поспіль потрапляє до символічної збірної Ліги чемпіонів - Зінченко вдруге поспіль увійшов до збірної Ліги чемпіонів
    РОлександр Зінченко вдруге поспіль потрапляє до символічної збірної Ліги чемпіонів
    Фото з відкритих джерел

    Українець організував гольову атаку на ворота «Парі Сен-Жермен»

    Гравець «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко знову потрапив до числа найкращих гравців у півфіналах Ліги чемпіонів. Минулого тижня його відзначили спеціалісти УЄФА, а цього разу – впливовий портал WhoScored. Примітно, що ця команда складається виключно з представників англійських клубів.

    Найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів став вінгер «Манчестер Сіті» Ріяд Марез, дубль якого приніс британському колективу перемогу в матчі з «Парі Сен-Жермен» (2:0). Перший гол Марез забивав після атаки, яку на крейсерській швидкості розігнав Олександр Зінченко. Цей гол став ключовим у матчі.

    Команда тижні Ліги чемпіонів: Едуард Менді («Челсі»), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті»), Рубен Діаш («Манчестер Сіті»), Антоніо Рюдігер («Челсі»), Кайл Уокер («Манчестер Сіті»), Філіп Фоден («Манчестер Сіті»), Н'Голо Канте («Челсі»), Жоржиньо («Челсі»), Ріяд Марез («Манчестер Сіті»), Тімо Вернер («Челсі»), Кай Хаверц («Челсі»).

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів Олександр Зінченко
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