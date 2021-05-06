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    «Шахтар» зі скандалом відірвався від «Зорі» і фінішував другим у чемпіонаті України

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    Донеччани фінішували другими - «Шахтар» зі скандалом відірвався від «Зорі» і фінішував другим у чемпіонаті України
    Донеччани фінішували другими
    Фото ФК Шахтар

    «Гірники» за тур до фінішу стали недосяжними для переслідувачів

    Донецький «Шахтар» переграв «Минай» і фінішував на другому місті в чемпіонаті України. «Зоря», яка мала теоретичні шанси обійти «гірників», в 25 турі їх втратила. Команда Луїша святкувала перемогу.

    Перед грою спалахнув скандал. «Минай» відмовлявся виходити на гру. Демарш останньої команди Прем’єр-ліги був пов’язаний з аномальними ставками на матч. На перемогу закарпатського клубу деякі букмекерські контори виставляли коефіцієнт до 44-х. Також чимало ставок були на тотал більше 3.5. Ще кілька контор вже з учорашнього дня ставки на цей поєдинок не приймали взагалі.

    Матч розпочався з 30-хвилинною затримкою. Ініціативою звично володів «Шахтар», проте гольових моментів попервах донеччани створювали небагато. До перерви флангову передачу від Додо головою замкнув Степаненко. У другому з передачі Тете Соломон збільшив рахунок, а довели його до розгромного Майкон і Степаненко – 4:0.

    «Минай» залишає вищу лігу.

    У інших матчах дня «Рух» розгромив «Олімпік» – 3:0, а «Інгулець» переграв «Львів» – 1:0.

    Турнірне становище: «Динамо» – 62 очки, «Шахтар» -– 51, «Зоря» – 47, «Колос» – 41, «Десна», «Ворскла» – по 38, «Олександрія», «Дніпро-1» – по 29, «Львів» – 28, «Рух» – 27, «Інгулець» – 26, «Маріуполь» – 23, «Олімпік» – 21, «Минай» – 18.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» ФК «Минай»
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