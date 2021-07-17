Футболіст збірної України став гравцем французького клубу

Кухаревич наступний сезон проведе в «Труа», який гратиме в Лізі 1

Український нападник Микола Кухаревич перейшов у «Труа». Про це повідомляє офіційний сайт французького клубу. Контракт розрахований до 2026 року. Раніше футболіст виступав за львівський «Рух».

20-річний форвард в минулому сезоні провів 18 матчів за «Рух» в чемпіонаті України і забив два м'ячі. Також виступав за молодіжну збірну України (п'ять матчів, три голи).

«Труа» в минулому сезоні посів перше місце в Лізі 2 і завоював путівку в елітний дивізіон. Клуб входить в City Football Group – компанію, що володіє «Манчестер Сіті» і декількома іншими клубами.