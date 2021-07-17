  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Футболіст збірної України став гравцем французького клубу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Микола Кухаревич перебрався у Францію - Футболіст збірної України став гравцем французького клубу
    Микола Кухаревич перебрався у Францію
    Фото з відкритих джерел

    Кухаревич наступний сезон проведе в «Труа», який гратиме в Лізі 1

    Український нападник Микола Кухаревич перейшов у «Труа». Про це повідомляє офіційний сайт французького клубу. Контракт розрахований до 2026 року. Раніше футболіст виступав за львівський «Рух».

    20-річний форвард в минулому сезоні провів 18 матчів за «Рух» в чемпіонаті України і забив два м'ячі. Також виступав за молодіжну збірну України (п'ять матчів, три голи).

    44_13

    «Труа» в минулому сезоні посів перше місце в Лізі 2 і завоював путівку в елітний дивізіон. Клуб входить в City Football Group – компанію, що володіє «Манчестер Сіті» і декількома іншими клубами.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Манчестер Сіті Микола Кухаревич
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Футболіст збірної України став гравцем французького клубу