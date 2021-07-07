Скільки грошей заробила українська збірна і куди футболісти витратять свої призові?

Участь національної збірної на чемпіонаті Європи зачепила чимало суспільних питань – від мови до умов підготовки в Україні спортсменів

Вперше в історії національна команда вийшла з групового раунду, вперше дісталася до 1/4 фіналу, вперше зазнала поразки з різницею в чотири м’ячі. І, за великим рахунком, досягла більшого, ніж була на це здатна. «Главком» аналізує найбільш актуальні запитання, які виникають після «Євро-2020».

Частину преміальних – на благодійність

Фінал футбольної пригоди вийшов красивим. Гравці у нас, як відомо, люди не бідні. Андрій Ярмоленко у «Вест Гемі», за інформацією ЗМІ, має «чистими» більше п’яти мільйонів євро на рік. Мільйонерами є також Александр Зінченко з Русланом Малиновським. Не перебиваються з хліба на воду і гравці «Динамо», «Шахтаря», «Гента» та інших клубів. За збірну, звичайно, вони грають не за гроші, проте їм вони потрібні, як виявилося, не лише на безтурботне життя.

Тільки-но літак з футболістами приземлився в аеропорту «Бориспіль», як стало відомо, що рейсом до Львова прибув німецький пластичний хірург Клаус Екснер. Це не перший приїзд лікаря в Україну. Тут він консультує й оперує дітей зі складними вродженими і набутими вадами зі всієї України. Цього разу його приїзд профінансував найкращий український гравець на Євро Олександр Зінченко.

Інший лідер національної збірної, Андрій Ярмоленко, вирішив усі преміальні, які він отримає за вихід до чвертьфіналу чемпіонату Європи, направити в благодійний фонд, який допомагає хворим дітям, а також тим, хто цієї допомоги потребує.

Які преміальні отримають футболісти, президент УАФ Андрій Павелко, не конкретизує. В угодах прописано, що вони залежать від успішності виступу збірної. Цього, за словами функціонера, вистачить і на квартиру, і на машину. Але можна підрахувати, скільки коштів від УЄФА отримає Українська асоціація футболу.

Призовий фонд Євро складає €371 млн. Як країна-учасник турніру УАФ отримає €9,25 млн. За перемогу над Північною Македонією (2:1) на груповому етапі вона заробила ще €1,5 млн. За вихід до 1/8 фіналу – €2 млн, а за чвертьфінал – €3,25 млн. Разом виходить €16 млн.

Олег Кузнецов: «Збірна шукає щастя в атаці»

Олег Кузнецов (фото з відкритих джерел)

Збірна України завершила виступи матчем з англійцями. Поразки зазнали досить болісної, хоча ніхто з цього трагедії не робить.

Я б не сказав, що в нас не було шансів в грі з англійцями, – розповів «Главкому» колишній гравець «Динамо», «Глазго Рейнджерс» і збірної України Олег Кузнецов, – Долю матчу вирішили кілька епізодів. Грала наша збірна непогано. Не треба зараз порівнювати вартість гравців команд суперників і рівень команд, в яких вони виступають.

Був конкретний матч, в якому англійці кілька голів забили після розіграшу стандартних положень. Коли пропускаєш на перших хвилинах, важко переломити хід матчу. Наша збірна зуміла перебудуватися, взяти м’яч під контроль. Проявила характер і їй не можна дорікнути, що поступилася безвольно. Навпаки, футболісти билися до фінального свистка, намагаючись провести хоч гол престижу.

Склалося враження, що деякі гравці дещо «перегоріли» ще до виходу на поле.

Не сказав би. Хвилювання попервах, звичайно, було присутнє. Адже не кожен день граєш з Англією в чвертьфіналі чемпіонату Європи. Психологічно команда була готова до матчу. Інша річ – ці голи після розіграшу стандартних положень. Всі захисні варіанти напрацьовуються на тренуваннях. Не можна втрачати суперників біля своїх воріт, треба діяти щільніше, на випередження, прораховувати ситуацію.

Восени збірна України перемагала Швейцарію, Іспанію. На Євро поступилася Нідерландам, Австрії й Англії. Команда стала слабшою?

Не думаю. Андрій Шевченко збудував модель гри, якої команда дотримується в кожному матчі. З тими ж Нідерландами могли розраховувати на успіх. А Австрія, на хвилинку, ледве не взяла гору над Італією в плей-оф. Якби не скасували гол Арнаутовича в основний час, то не було б і додаткових таймів. Для мене показовою є гра проти Швеції. Не забувайте, що на Євро ця збірна поступилася тільки українцям. У той же час зіграла внічию з Іспанією і здолала Словаччину й Польшу. За останніх грає найкращий бомбардир світу останніх років Роберт Левандовський. Тим не менше, команда Шевченка частіше володіла м’ячем, завдала більше ударів по воротах, заробила більше штрафних, що говорить про атакувальний стиль збірної. Приємно було дивитися.

Ви сказали, що Шевченко вибудував модель гри, якої дотримується. Що це за модель?

У нас була зустріч з тренерами національної команди (Олег Кузнецов є тренером юнацької збірною України – прим. авт.). Андреа Мальдера, Луїжжі Ночентіні та Андреа Андалін розповіли про своє бачення тренувального процесу в усіх збірних, принципи побудови команди, фізичної і тактичної підготовки футболістів. На прикладі першої команди ми бачили, до чого вона тяжіє – контроль над м’ячем, тиск, пресинг, атака. Десь гравцям не вистачало виконавчої майстерності, але в цілому вони принципів дотримуються. Видно почерк.

Яку оцінку дасте виступу збірної на Євро-2020?

Подивіться, на якій стадії ми завершили турнір. Так, десь пощастило, коли виходили з групи. Але до ТОП-8 ми вийшли цілком заслужено. Хто б що не казав, а раніше припинили боротьбу ті ж португальці, французи, австрійці. Зроблено крок уперед. І молодь, як видно, прогресує. Відзначив би Зінченка з Ярмоленком. Андрій певний час не грав і його вистачало хвилин на 70, проте він їх відіграв дуже корисно. Поруч з ними міцніє молодь – Забарний, Миколенко. Перспективи в команди хороші.

Наступний етап – відбір на чемпіонат світу. Вийдемо з групи?

Гадаю, що так. Навесні провели міцний матч у Франції. Не пощастило в іграх з Казахстаном і Фінляндією, але, гадаю, все буде нормально. В тих нічийних іграх на результат вплинула наша психологія. Забили гол і намагаємося втримати результат. Як наслідок, пропускаємо. Це не Шевченко винен, він навпаки постійно вимагає триматися своєї лінії від початку матчу до фінального свистка. Менталітет треба змінювати. І на прикладі ігор Євро видні зрушення на краще. Тепер у відборі до чемпіонату світу треба добирати очки в іграх-відповідях.

Чи піде Андрій Шевченко у відставку?

У головного тренера закінчується контракт зі збірною у 2022 році. Тобто, він ще може вивести команду до фінальної частини чемпіонату світу, і там, дай Боже, зіграти.

Проте вже після останнього матчу він заговорив про можливий відхід зі збірної. Мовляв, він підготує звіт про проведену роботу, Виконком Української асоціації футболу його заслухає і вони спільно приймуть рішення. До чого такі розмови, якщо є контракт на руках, поки що до кінця не зрозуміло. Якщо питання постало після поразки в чвертьфіналі, то, як писалося вище, вона закономірна.

Якщо когось зачепив великий рахунок зустрічі, то й це не новина. За Шевченка збірна також поступалася Словаччині – 1:2, Іспанії – 0:4, Франції – 1:7. Останнім, щоправда, в товариській зустрічі. І в ній лежить відповідь на запитання, чому тренер повіз на Євро 26 гравців, а грали одні й ті самі. Резерв команди не дотягує до рівня гравців основного складу. Тренерський штаб працює над цим.

У Шевченка є тренерське чуття, сходяться на думці футбольні експерти. Його можна критикувати, але синці він набиває правильні. Зараз всі хвалять Миколу Матвієнка (не будемо згадувати матч з Англією). Але мало хто пам’ятає, що путівку в життя йому дав саме тренер збірної. Він витягнув його з резерву «Шахтаря», дав шанс, і згодом у нього повірили й у донецькому клубі. Довбика він взагалі десь в Данії приглядів, Зубкова награв на місці постійно травмованого Коноплянки. Здається, йому навіть легше працювати з молоддю, ніж з досвідченими гравцями. Їм легше довести свої вимоги. Зазначимо, що Андрій Шевченко - перший з українських тренерів національної команди, який не тільки бере підготовлених футболістів, а ще й сам намагається їх відкривати.

Артем Довбик лише одного разу вийшов на поле, але вивів команду в чвертьфінал (фото: uaf.ua)

Питання, чи залишиться Шевченко в збірній, мабуть, трохи надумане. Виконком його не звільнить. Тим більше, що розпочалася відбірна кампанія на чемпіонат світу і її треба довести до завершення. Інша річ, якщо тренер має на руках іншу пропозицію. Але вакантних місць в хороших клубах на сьогодні вже немає.

Все буде Україна

Головний у цій написаній футбольній новелі - не тільки підсумковий результат. Країна місяць жила футболом. Гра команди і все, що навколо неї відбувалося, викликали величезну хвилю позитивних емоцій. Подія змусила пенсіонерів на певний час забути про рахунки в комунальних платіжках, а дітлахів розпочинати вуличні баталії з виконання державного гімну.

Наших уболівальників було чутно в Амстердамі, Бухаресті, Глазго, Римі. Українські пісні співали румуни, нідерландці, північні македонці, австрійці, британці, шведи, італійці. І не тільки «Червону руту». Хіт «Путін – ХХХХО», який лунав з трибун під час матчів, змусив телеканал «Росія 1» прибрати наш матч з телепрограми, а «Перший канал» запускав футбол з запізненням, щоб цю пісеньку можна було чимось заглушити. Адже вона настільки життєва, що напевно її підспівували біля телевізорів і вболівальники «за порєбріком».

Наша збірна навіть у пандемію коронавірусу не залишилася на Євро без підтримки (фото: uaf.ua)

Цинізм окупантів бив через край. Їх рвало на шматки від гасла «Героям слава!», і, в той же час, там визнавали силу української збірної. Згодом раділи нашій поразці від англійців, і ставили в приклад через вдумливий підхід до формування національної команди. Хоч як там було, а за Україну вболівали і співпереживали від естонського Таллінна до казахського Атирау.

Ну і головне – мовне питання. Вболівальникам набридло, що їхні кумири грають по-українськи, а говорять якось по-іншому. І це подіяло. Виявилося, що родина Довбика спілкується державною, без акценту доводять думки Бущан, Малиновський і Зінченко. Про Яремчука годі й говорити, він, ймовірно, вже й бельгійців, де грає за «Гент», вчить правилам вжитку м’якого знаку й апострофа.

Більшість футболістів перейшла на рідну мову в соцмережах. Пристане, мабуть, до команди і Андрій Шевченко. В Італії його вважають поліглотом, тож згадати, чому мати вчила в дитинстві, йому труднощів не складе.

Геннадій Чеховський, «Главкома»