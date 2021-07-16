Фільм про українську гімнастку взяв приз на Каннському кінофестивалі

Стрічка «Ольга» отримала нагороду за найкращий сценарій

Стрічка Елі Граппа «Ольга» отримала приз за найкращий сценарій ювілейного 60-го Каннського тижня критики.

У головній ролі знялася гімнастка з Луганська, вихованка Олімпійського коледжу ім. Івана Піддубного Анастасія Будяшкіна. У фільмі йдеться про українську спортсменку, яка має зробити складний життєвий вибір, доки в її країні відбувається Євромайдан.

«Тиждень критики» – одна з найавторитетніших конкурсних програм Каннського кінофестивалю. Саме з «Тижня критики» в 2014 році розпочався тріумф стрічки Мирослава Слабошпицького «Плем'я» – фільм отримав Гран-прі секції та високі оцінки критиків.

«Ми працювали над цим проектом з нашими швейцарськими та французькими партнерами з 2017 року і щасливі, що результат виправдав докладені зусилля. На Каннському кінофестивалі пролунав гімн України, глядачі плакали на кадрах з Революції гідності і приходили в Український павільйон дякувати за фільм. Ми сподіваємося на всебічну державну підтримку прокату: ми розраховуємо на широкий реліз, адже це не лише яскравий фільм до річниці подій на Майдані, а й захоплива спортивна драма, що тримає глядача у напрузі з першої до останньої хвилини», – розповів usfa.gov.ua продюсер фільму «Ольга» Максим Асадчий.

В Україні фільм «Ольга» вийде у широкий кінотеатральний прокат у лютому 2022 року.