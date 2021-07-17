В Росії знову волають через гасло «Слава Україні!» УЄФА відіслав їх у Київ

В Москві «підгорає» через напис на футболках українських футбольних клубів

З нового сезону всі команди вищої ліги зобов'язані нанести на свої ігрові комплекти великий логотип Української асоціації футболу, який включає в себе мапу України і офіційний слоган організації – «Слава Україні! Героям Слава!».

Місце розташування емблеми також чітко вказане – центральна частина грудей: посередині між логотипами клубу і технічного спонсора команди.

Варто було внести цей пункт до регламенту змагань, як у Росії знову почали волати про провокацію і апелювати до УЄФА. Там ці безпідставні звинувачення ні про що вже набридли і Європейський футбольний союз порадив звертатися за коментарем не в Швейцарію, а прямо в Київ.

«Це внутрішнє питання, яке стосується української Прем'єр-ліги. Тому ми люб'язно направляємо вас в Українську асоціацію футболу з вашим питанням», – відповіли в УЄФА російськім ЗМІ.

З гаслом «Слава Україні!» на футболках національна збірна виступала на чемпіонаті Європи.