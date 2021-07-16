Четверо українців суттєво подорожчали після Євро

Найбільше додав до вартості трансферного листа захисник «Динамо» Ілля Забарний

Авторитетний інтернет-портал Transfermarkt склав список футболістів, якінайбільше подорожчали після чемпіонату Європи-2020. Примітно, що в цьому списку опинилися відразу чотири гравці збірної України.

До рейтингуз 24 гравців потрапили Ілля Забарний (плюс €5 млн), Олександр Зінченко (плюс €3 млн), Роман Яремчук (плюс €2,5 млн) і Георгій Бущан (плюс €2,5 млн).

Зінченко тепер коштує €28 млн, і як і раніше, залишається найдорожчим гравцем збірної України. На другому місці – нападник Роман Яремчук з вартістю €17,5 млн, трійку замикає Ілля Забарний – €11 млн. Четверте місце у воротаря Георгія Бущана – €7,5 млн.

До трійки гравців, чия трансферна вартість змінилася найбільше, увійшли півзахисник «Барселони» і збірної Іспанії Педрі, вінгер «Ювентуса» і збірної Італії Федеріко К'єза, а також хавбек «Лідс Юнайтед» і збірної Англії Келвін Філіпс. Вартість згаданих футболістів виросла на €10 млн.

Також варто відзначити прогрес британця Люка Шоу, який подорожчав на €7 млн. Таку ж суму до свого трансферному ціннику додав датчанин Міккель Дамсгор. Виділимо також Джанлуїджі Доннарумма, який був визнаний кращим гравцем Євро-2020, але підняв свою вартість всього на €5 млн.