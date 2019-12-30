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    Футболіст збірної України зізнався, що не грав би за російський клуб ні за які гроші

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    Роман не лише патріот, а й а<span>втор найшвидшого голу в історії Української Прем'єр-ліги</span> - Футболіст збірної України зізнався, що не грав би за російський клуб ні за які гроші
    Роман не лише патріот, а й автор найшвидшого голу в історії Української Прем'єр-ліги

    Український нападник «Гента» Роман Яремчук розповів, що для нього важливіше - футбол або гроші

    Український футболіст Роман Яремчук, який зараз грає за бельгійський «Гент» дав відверте інтерв’ю, в якому розповів про гроші та про футбол.

    - Буде нечесно, якщо скажу, що гроші не мають значення. Футболісти грають, в першу чергу, через любов до футболу, а по-друге, треба ж годувати свою сім'ю. Звичайно, хочеться заробляти якомога більше. Це не секрет для всіх футболістів і людей, - сказав Роман, - Я вибрав Бельгію, це не той чемпіонат, де ти можеш заробити великі гроші. Але це правильний крок, щоб в майбутньому можна було заробити більше грошей. Думаю, для мене на першому місці футбол, а потім гроші.

    А от на провокаційне питання, чи перейшов би до російського «Зеніту» за 5 млн євро на рік, українець відповів так:

    - Ні. Класне запитання, але в сьогоднішній ситуації я б не поїхав. Думаю, 100%. Мені вистачає на життя. Є все, що потрібно, - сказав Яремчук в інтерв'ю для YouTube-каналу «Вацко Live».

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