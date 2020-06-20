«Нехай би добиралися на таксі». Легендарний капітан - про покарання для нинішніх гравців «Ман Юнайтед»



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Рой Кін знає, про що каже. Свого часу він міг повиховувати навіть таких величин, як Вейн Руні Фото - Manchester Evening News

Рой Кін шокований безвідповідальністю нинішніх зірок манкуніанського клубу

Колишній капітан «Манчестер Юнайтед» Рой Кін жорстко розкритикував гравців манкуніанського команди Гаррі Маґвайра і Давіда де Хеа за помилки, які призвели до голу в матчі 31-го туру з «Тоттнем Готспур». Зустріч завершилася внічию – 1:1.

«Шокований цим голом. Дивлюся футбол вже багато років, але дозволяти забивати такі голи? Я просто в люті. Не можу повірити, що це «Манчестер Юнайтед».

Люк Шоу грає головою, після чого починає рух вперед? Маґвайр... Як гравець міжнародного рівня може так захищатися? Від цього воротаря мені взагалі тошно до смерті. Оштрафував би де Хеа в перерві матчу. Сейв після удару головою Сона? Це нормальний порятунок для гравця такого рівня.

Я просто приголомшений. Я б навіть не пустив Маґвайра і де Хеа в командний автобус після матчу – нехай би добиралися в Манчестер на таксі. Ми боремося за топ-4, а тут таке... Їм має бути дуже соромно після такої гри», - цитує Кіна Sky Sports.

Зауважимо, що після цієї нічиєї «Манчестер Юнайтед» має 46 очок і залишається в таблиці п’ятим. Від четвертої позиції, яку посідає «Челсі», манкуніанці відстають на два пункти.