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    Воротар «Манчестер Юнайтед» розбив Lamborghini за 200 тисяч євро (відео)

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    Lamborghini&nbsp;Серхіо Ромеро&nbsp; - Воротар «Манчестер Юнайтед» розбив Lamborghini за 200 тисяч євро (відео)
    Lamborghini Серхіо Ромеро 
    The Mirror

    Серхіо Ромеро не впорався з кермуванням неподалік клубної бази

    Воротар «Манчестер Юнайтед» Серхіо Ромеро розбив у ДТП Lamborghini за 200 тисяч євро. Футболіст не впорався з кермуванням неподалік клубної бази, інформує The Mirror.

    Ромеро саме направлявся на тренування. За повідомленнями пресслужби клубу, футболіст не постраждав у наслідок ДТП. Гравець навіть встиг на тренування.

    Поточного сезону Серхіо Ромеро взяв участь в дев’яти поєдинках. У семи матчах він відіграв на «нуль», загалом пропустив лише два м’ячі.

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    ДТП НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Манчестер Юнайтед
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