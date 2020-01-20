Воротар «Манчестер Юнайтед» розбив Lamborghini за 200 тисяч євро (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Lamborghini Серхіо Ромеро The Mirror

Серхіо Ромеро не впорався з кермуванням неподалік клубної бази

Воротар «Манчестер Юнайтед» Серхіо Ромеро розбив у ДТП Lamborghini за 200 тисяч євро. Футболіст не впорався з кермуванням неподалік клубної бази, інформує The Mirror.

Ромеро саме направлявся на тренування. За повідомленнями пресслужби клубу, футболіст не постраждав у наслідок ДТП. Гравець навіть встиг на тренування.

Поточного сезону Серхіо Ромеро взяв участь в дев’яти поєдинках. У семи матчах він відіграв на «нуль», загалом пропустив лише два м’ячі.