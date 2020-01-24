Віцепрезидент «Манчестер Юнайтед» може піти з клубу через фанатів, які бажали йому смерті



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Віцепрезидент «Манчестер Юнайтед» Ед Вудворд

Поки що 48-річний Ед Вудворд залишається найбільш високооплачуваним керівником в англійській Прем'єр-лізі

Віцепрезидент «Манчестер Юнайтед» Ед Вудворд може піти з поста виконавчого директора команди, повідомляє журналіст ВВС Саймон Стоун.

Як повідомляє джерело, власники манкуніанського клубу продовжують підтримувати Вудворда, так як він приносить команді прибуток, але сам британець може покинути свій пост за власним бажанням через неодноразово повторювані образливі кричалки уболівальників на свою адресу на матчах команди.

Також фанати бажали смерті віцепрезиденту.

Раніше з'явилася інформація, що 48-річний британець залишається найбільш високооплачуваним керівником в англійській Прем'єр-лізі.

«Манчестер Юнайтед» наразі розташовується на п'ятому місці в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги.

Підопічні Уле-Гуннара Сульшера набрали 34 очки в 24 турах чемпіонату.