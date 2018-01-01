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    Футболіста збірної України затримали за водіння у нетверезому стані

    Тепер гравець львівських «Карпат» Мар'ян Швед постане перед судом
    Хавбек львівських «Карпат» Мар'ян Швед водив транспортний засіб у нетверезому стані. Про це повідомляє офіційний сайт судової влади України. Зазначається, що футболіст буде притягнутий до адміністративної відповідальності. Його справа буде розглянута у Франківському суді Львова. Інші подробиці справи поки що залишаються невідомими.
    • Сьогодні, 15:15
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    Мар'ян Швед. Фото fckarpaty.com
    Мар'ян Швед. Фото fckarpaty.com

    Тепер гравець львівських «Карпат» Мар'ян Швед постане перед судом

    Хавбек львівських «Карпат» Мар'ян Швед водив транспортний засіб у нетверезому стані.

    Про це повідомляє офіційний сайт судової влади України.

    Зазначається, що футболіст буде притягнутий до адміністративної відповідальності.

    Його справа буде розглянута у Франківському суді Львова.

    Інші подробиці справи поки що залишаються невідомими.

    Мар'ян Швед повернувся у «Карпати» влітку минулого року із «Севільї». У поточному сезоні 20-річний хавбек зіграв чотири матчі та забив один м'яч.

    Також на рахунку Шведа вісім поєдинків у складі молодіжної збірної України, у яких він не відрізнявся результативними діями.

    Зокрема, він викликався на збір «молодіжки» у листопаді.

    Джерело: sportarena.com

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