Футболіста збірної України затримали за водіння у нетверезому стані

Тепер гравець львівських «Карпат» Мар'ян Швед постане перед судом

Хавбек львівських «Карпат» Мар'ян Швед водив транспортний засіб у нетверезому стані. Про це повідомляє офіційний сайт судової влади України. Зазначається, що футболіст буде притягнутий до адміністративної відповідальності. Його справа буде розглянута у Франківському суді Львова. Інші подробиці справи поки що залишаються невідомими.



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Мар'ян Швед. Фото fckarpaty.com

Тепер гравець львівських «Карпат» Мар'ян Швед постане перед судом

Хавбек львівських «Карпат» Мар'ян Швед водив транспортний засіб у нетверезому стані.

Про це повідомляє офіційний сайт судової влади України.

Зазначається, що футболіст буде притягнутий до адміністративної відповідальності.

Його справа буде розглянута у Франківському суді Львова.

Інші подробиці справи поки що залишаються невідомими.

Мар'ян Швед повернувся у «Карпати» влітку минулого року із «Севільї». У поточному сезоні 20-річний хавбек зіграв чотири матчі та забив один м'яч.

Також на рахунку Шведа вісім поєдинків у складі молодіжної збірної України, у яких він не відрізнявся результативними діями.

Зокрема, він викликався на збір «молодіжки» у листопаді.

Джерело: sportarena.com