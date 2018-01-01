Футболіста збірної України затримали за водіння у нетверезому стані
- Сьогодні, 15:15
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Мар'ян Швед. Фото fckarpaty.com
Тепер гравець львівських «Карпат» Мар'ян Швед постане перед судом
Хавбек львівських «Карпат» Мар'ян Швед водив транспортний засіб у нетверезому стані.
Про це повідомляє офіційний сайт судової влади України.
Зазначається, що футболіст буде притягнутий до адміністративної відповідальності.
Його справа буде розглянута у Франківському суді Львова.
Інші подробиці справи поки що залишаються невідомими.
Мар'ян Швед повернувся у «Карпати» влітку минулого року із «Севільї». У поточному сезоні 20-річний хавбек зіграв чотири матчі та забив один м'яч.
Також на рахунку Шведа вісім поєдинків у складі молодіжної збірної України, у яких він не відрізнявся результативними діями.
Зокрема, він викликався на збір «молодіжки» у листопаді.
Джерело: sportarena.com