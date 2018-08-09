Футбольний клуб «Кобра» може припинити своє існування



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Остаточне рішення щодо подальшого клубу буде прийнято 10 серпня

«Кобра» може завершити виступи в першій лізі вже після 3-х турів турніру.

Нові власники ще не прийняли керівництво клубом.

Через це у екс-президента «Геліоса», як клуб називався раніше, Олександра Гельштейна стає все більше боргів перед різними службами.

Зараз Гельштейн все ще залишається юридичним власником клубу.

Остаточне рішення щодо подальшого клубу буде прийнято 10 серпня.

Команда може знятися з розіграшу першої ліги, але чи буде взагалі брати участь в будь-якому турнірі далі, поки невідомо.

За непідтвердженою інформацією, гравці основного складу і працівники клубу вже звільнені.

Після 3-х турів «Кобра» йде на останньому, 16-му, місці, програвши всі матчі із загальним рахунком 1:8.

У 4-му турі команда повинна зустрітися з «Гірником-Спортом».

Джерело: sportarena.com