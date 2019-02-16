Гірськолижниця Шиффрін виграла слалом і встановила рекорд чемпіонатів світу
-
Розсилка
Мікаела змогла за підсумками другої спроби піднятися з третьої позиції на першу
Дворазова олімпійська чемпіонка Мікаела Шиффрін зі США стала п'ятиразовою чемпіонкою світу.
Щойно в шведському Оре найсильніша гірськолижниця сучасності виграла свою улюблену дисципліну - слалом. 23-річна Мікаела виграла слалом на четвертому чемпіонаті світу поспіль. До неї перемогти на чотирьох першостях планети не зміг жоден гірськолижник.
Також в Оре американка виграла злолото в супер-гіганті.
Варто сказати, що після першої спроби Шиффрін посідала третє місце, але спробу №2 пройшла настільки ідеально, що шансів суперницям не залишила. Швейцарка Венді Голденер, яка перший раз пройшла найліпше, під враженням від виступу Мікаели почала ризикувати, помилилася, ледь не пропустила одні з воріт і посіла лише 17-те місце.
Срібло здобула Анна Свен-Ларссон, котра принесла Швеції першу нагороду цього чемпіонату.
Бронза в чемпіонки Оре-2019 у комбінації Петри Влгової зі Словаччини.
Виступала в слаломі й українка Ольга Книш. Вона першої своєї спроби завершити не змогла, достроково зійшовши з дистанції.