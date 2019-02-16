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    Гірськолижниця Шиффрін виграла слалом і встановила рекорд чемпіонатів світу

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    Мікаела Шиффрін стала п'ятиразовою чемпіонкою світу - Гірськолижниця Шиффрін виграла слалом і встановила рекорд чемпіонатів світу
    Мікаела Шиффрін стала п'ятиразовою чемпіонкою світу
    Eurosport

    Мікаела змогла за підсумками другої спроби піднятися з третьої позиції на першу

    Дворазова олімпійська чемпіонка Мікаела Шиффрін зі США стала п'ятиразовою чемпіонкою світу.

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    Щойно в шведському Оре найсильніша гірськолижниця сучасності виграла свою улюблену дисципліну - слалом. 23-річна Мікаела виграла слалом на четвертому чемпіонаті світу поспіль. До неї перемогти на чотирьох першостях планети не зміг жоден гірськолижник.

    Також в Оре американка виграла злолото в супер-гіганті.

    Варто сказати, що після першої спроби Шиффрін посідала третє місце, але спробу №2 пройшла настільки ідеально, що шансів суперницям не залишила. Швейцарка Венді Голденер, яка перший раз пройшла найліпше, під враженням від виступу Мікаели почала ризикувати, помилилася, ледь не пропустила одні з воріт і посіла лише 17-те місце.

    Срібло здобула Анна Свен-Ларссон, котра принесла Швеції першу нагороду цього чемпіонату.

    Бронза в чемпіонки Оре-2019 у комбінації Петри Влгової зі Словаччини.

    Виступала в слаломі й українка Ольга Книш. Вона першої своєї спроби завершити не змогла, достроково зійшовши з дистанції. 

     Читайте також: Чемпіонка світу та красива дівчина. Ефектні фото гірськолижниці Мікаели Шиффрін
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