Легендарний норвезький гірськолижник ефектно попрощався зі спортом (відео)

Аксель-Лунд Свіндаль став другим, але радів і за себе, і за земляка К'єтіля Янсруда CNN

Попри здобуту медаль чемпіонату світу Аксель-Лунд Свіндаль не збирається продовжувати кар'єри

Не дивлячись на складні погодні умови, густий снігопад і туман, який стояв над шведським Оре впродовж всього суботнього дня, гірськолижники-чоловіки все ж розіграли другий комплект нагород на чемпіонаті світу.

Як у старі-добрі часи перших два місця у швидкісному спуску розіграли між собою два легендарних «літаючих вікінги» - на цей раз першим був 33-річний К'єтіль Янсруд, а другим - 36-річний Аксель-Лунд Свіндаль. Бронзу виграв австрієць Вінсент Кріхмайр. Чинний переможець Кубка світу у цій дисципліні Біт Фойц зі Швейцарії - четвертий.

Срібний заїзд Акселя-Лунда Свіндаля на чемпіонаті світу-2019

Зверніть увагу на це селфі з Instagram Свіндаля. Воно зроблене майже рік тому, 15 лютого 2018 року в олімпійському Пхьончхані. Тоді давнгілл виграв Аксель-Лунд, а К'єтіль, програвши 12 сотих секунди, став срібним призером.

Янсруд і Свіндаль у Пхьончхані рік тому

А це - нове фото з тієї ж сторінки. Зроблене в шведському Оре, теж відразу після завершення змагань у швидкісному спуску зараз, 9 лютого 2019-го. Янсруд виграв у Свіндаля лише дві сотих секунди.

Свіндаль і Янсруд в Оре. Наші дні

Варто зазначити, що цією гонкою Свіндаль вирішив попрощатися зі спортом. Про це він заявив ще перед стартом чемпіонату світу і не змінив рішення після здобутої медалі. Спортсмена замучили травми, які не дозволяють змагатися на колишніх обертах впродовж усього сезону.

Аксель-Лунд Свіндаль впродовж кар'єри виграв два олімпійських золота, п'ять золотих нагород світових чемпіонатів, здобув два Великих і дев'ять Малих кришталевих глобусів переможця Кубка світу в загальному заліку і окремих дисциплінах.

Додамо, що українець Іван Ковбаснюк з Ясіні на Закарпатті став 54-м серед 61-го учасника змагань.