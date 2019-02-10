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    Легендарний норвезький гірськолижник ефектно попрощався зі спортом (відео)

    • Іван Вербицький
    • Розсилка
    Аксель-Лунд Свіндаль став другим, але радів і за себе, і за земляка К'єтіля Янсруда - Легендарний норвезький гірськолижник ефектно попрощався зі спортом (відео)
    Аксель-Лунд Свіндаль став другим, але радів і за себе, і за земляка К'єтіля Янсруда
    CNN

    Попри здобуту медаль чемпіонату світу Аксель-Лунд Свіндаль не збирається продовжувати кар'єри

    Не дивлячись на складні погодні умови, густий снігопад і туман, який стояв над шведським Оре впродовж всього суботнього дня, гірськолижники-чоловіки все ж розіграли другий комплект нагород на чемпіонаті світу.

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    Як у старі-добрі часи перших два місця у швидкісному спуску розіграли між собою два легендарних «літаючих вікінги» - на цей раз першим був 33-річний К'єтіль Янсруд, а другим - 36-річний Аксель-Лунд Свіндаль. Бронзу виграв австрієць Вінсент Кріхмайр. Чинний переможець Кубка світу у цій дисципліні Біт Фойц зі Швейцарії - четвертий.

    Срібний заїзд Акселя-Лунда Свіндаля на чемпіонаті світу-2019

    Зверніть увагу на це селфі з Instagram Свіндаля. Воно зроблене майже рік тому, 15 лютого 2018 року в олімпійському Пхьончхані. Тоді давнгілл виграв Аксель-Лунд, а К'єтіль, програвши 12 сотих секунди, став срібним призером.

    svindal-jansrud

    Янсруд і Свіндаль у Пхьончхані рік тому

    А це - нове фото з тієї ж сторінки. Зроблене в шведському Оре, теж відразу після завершення змагань у швидкісному спуску зараз, 9 лютого 2019-го. Янсруд виграв у Свіндаля лише дві сотих секунди.

    aksel_lund_svindal-jansrud_wc2019

    Свіндаль і Янсруд в Оре. Наші дні

    Варто зазначити, що цією гонкою Свіндаль вирішив попрощатися зі спортом. Про це він заявив ще перед стартом чемпіонату світу і не змінив рішення після здобутої медалі. Спортсмена замучили травми, які не дозволяють змагатися на колишніх обертах впродовж усього сезону.

    Аксель-Лунд Свіндаль впродовж кар'єри виграв два олімпійських золота, п'ять золотих нагород світових чемпіонатів, здобув два Великих і дев'ять Малих кришталевих глобусів переможця Кубка світу в загальному заліку і окремих дисциплінах.

    Додамо, що українець Іван Ковбаснюк з Ясіні на Закарпатті став 54-м серед 61-го учасника змагань.

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