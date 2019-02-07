Чемпіонка світу та красива дівчина. Ефектні фото гірськолижниці Мікаели Шиффрін



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Мікаела Шиффрін

На Іграх 2014 року американка перемогла в слаломі, ставши в 18 років наймолодшим чемпіоном Олімпіади в цьому виді серед чоловіків і жінок в історії

Американська гірськолижниця Мікаела Шиффрін здобула перемогу в супергіганті на чемпіонаті світу в шведському Оре.

Нагадаємо, минулого року Мікаела Шиффрін стала Олімпійською чемпіонкою в гігантському слаломі у жінок, випередивши на дистанції норвежку Ранхільд Мувінкель і італійку Федерику Бріноне, які виграли «срібло» і «бронзу» відповідно.

Варто зазначити, що для Шиффрін Олімпіада в Пхьончхані вже друга в кар'єрі і на ній вона встигла завоювати вже друге «золото». На Іграх 2014 року американка перемогла в слаломі, ставши в 18 років наймолодшим чемпіоном Олімпіади в цьому виді серед чоловіків і жінок в історії.