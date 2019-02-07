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    Чемпіонка світу та красива дівчина. Ефектні фото гірськолижниці Мікаели Шиффрін

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    Мікаела Шиффрін - Чемпіонка світу та красива дівчина. Ефектні фото гірськолижниці Мікаели Шиффрін
    Мікаела Шиффрін

    На Іграх 2014 року американка перемогла в слаломі, ставши в 18 років наймолодшим чемпіоном Олімпіади в цьому виді серед чоловіків і жінок в історії

    Американська гірськолижниця Мікаела Шиффрін здобула перемогу в супергіганті на чемпіонаті світу в шведському Оре.

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    Чемпіонка світу та красива дівчина. Ефектні фото гірськолижниці Мікаели Шиффрін
    Чемпіонка світу та красива дівчина. Ефектні фото гірськолижниці Мікаели Шиффрін
    Чемпіонка світу та красива дівчина. Ефектні фото гірськолижниці Мікаели Шиффрін
    Чемпіонка світу та красива дівчина. Ефектні фото гірськолижниці Мікаели Шиффрін
    Чемпіонка світу та красива дівчина. Ефектні фото гірськолижниці Мікаели Шиффрін
    Чемпіонка світу та красива дівчина. Ефектні фото гірськолижниці Мікаели Шиффрін
    Чемпіонка світу та красива дівчина. Ефектні фото гірськолижниці Мікаели Шиффрін
    Чемпіонка світу та красива дівчина. Ефектні фото гірськолижниці Мікаели Шиффрін
    Чемпіонка світу та красива дівчина. Ефектні фото гірськолижниці Мікаели Шиффрін
    Чемпіонка світу та красива дівчина. Ефектні фото гірськолижниці Мікаели Шиффрін
    Чемпіонка світу та красива дівчина. Ефектні фото гірськолижниці Мікаели Шиффрін
    Чемпіонка світу та красива дівчина. Ефектні фото гірськолижниці Мікаели Шиффрін
    Чемпіонка світу та красива дівчина. Ефектні фото гірськолижниці Мікаели Шиффрін
    Чемпіонка світу та красива дівчина. Ефектні фото гірськолижниці Мікаели Шиффрін
    Чемпіонка світу та красива дівчина. Ефектні фото гірськолижниці Мікаели Шиффрін
    Чемпіонка світу та красива дівчина. Ефектні фото гірськолижниці Мікаели Шиффрін
    Чемпіонка світу та красива дівчина. Ефектні фото гірськолижниці Мікаели Шиффрін
    Чемпіонка світу та красива дівчина. Ефектні фото гірськолижниці Мікаели Шиффрін
    Чемпіонка світу та красива дівчина. Ефектні фото гірськолижниці Мікаели Шиффрін
    Чемпіонка світу та красива дівчина. Ефектні фото гірськолижниці Мікаели Шиффрін
    Чемпіонка світу та красива дівчина. Ефектні фото гірськолижниці Мікаели Шиффрін
    Чемпіонка світу та красива дівчина. Ефектні фото гірськолижниці Мікаели Шиффрін
    Чемпіонка світу та красива дівчина. Ефектні фото гірськолижниці Мікаели Шиффрін
    Чемпіонка світу та красива дівчина. Ефектні фото гірськолижниці Мікаели Шиффрін
    Чемпіонка світу та красива дівчина. Ефектні фото гірськолижниці Мікаели Шиффрін
    Чемпіонка світу та красива дівчина. Ефектні фото гірськолижниці Мікаели Шиффрін
    Чемпіонка світу та красива дівчина. Ефектні фото гірськолижниці Мікаели Шиффрін
    Чемпіонка світу та красива дівчина. Ефектні фото гірськолижниці Мікаели Шиффрін
    Чемпіонка світу та красива дівчина. Ефектні фото гірськолижниці Мікаели Шиффрін
    Чемпіонка світу та красива дівчина. Ефектні фото гірськолижниці Мікаели Шиффрін
    Чемпіонка світу та красива дівчина. Ефектні фото гірськолижниці Мікаели Шиффрін
    Чемпіонка світу та красива дівчина. Ефектні фото гірськолижниці Мікаели Шиффрін

    Нагадаємо, минулого року Мікаела Шиффрін стала Олімпійською чемпіонкою в гігантському слаломі у жінок, випередивши на дистанції норвежку Ранхільд Мувінкель і італійку Федерику Бріноне, які виграли «срібло» і «бронзу» відповідно.

    Варто зазначити, що для Шиффрін Олімпіада в Пхьончхані вже друга в кар'єрі і на ній вона встигла завоювати вже друге «золото». На Іграх 2014 року американка перемогла в слаломі, ставши в 18 років наймолодшим чемпіоном Олімпіади в цьому виді серед чоловіків і жінок в історії.

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