Гол оборонця в матчі з аутсайдером вивів Україну в плей-оф чемпіонату світу U20



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Голова Дениса Попова принесла Україні другу перемогу FIFA.com

Наша команда здобула другу перемогу на молодіжному мундіалі

Молодіжна збірна України здобула свою другу перемогу на чемпіонаті світу серед гравців, не старших 20-ти років.

Після стартового успіху в поєдинку з американцями сьогодні українці впоралися з аутсайдерами групи, катарцями, котрі перший поєдинок програли 0:4 ніґерійцям.

Катар U20 - Україна U20 - 0:1

Гол: 0:1 - Денис Попов (59)

Катар: Мамду - Насір Пір (к), аль-Гамавенде, Еллітгі, аль-Мінгалі - Сягпутра - Абдулла Нассер (Гасім Алі, 54), Ваад, Могаммед Халід, Абдурісаґ - Абдулрашид Умару. Тренер - Бруну Пінейру

Україна: Лунін - Денис Попов, Валерій Бондар (к), Данило Безкоровайний - Конопля, Микола Мусолітін, Олексій Хахльов (Максим Чех, 46), Віктор Корнієнко - Георгій Цитаїшвілі (Кащук, 62), Супряга, Булеца (Сікан, 73). Тренер - Олександр Петраков

Судді: Саїд Мартінес - Вальтер Лопес (обидва - Гондурас), Гелпис Феліс (Домініканська республіка)

Попередження: Абдурісаґ (48) - Олексій Хахльов (22), Булеца (46), Конопля (68)

Вилучення: Насір Пір (85, груба гра)

27 травня. Тихи. Міський стадіон

Вочевидь стартове фіаско суперників подіяло на українців заспокійливо. перший тайм наша команда провела аж надто спокійно. Як наслідок, гострота біля ворід Шегаба Мамду виникала лише двічі, й обидва рази - після стандартних ситуацій.

Власне, головні свої моменти у другому таймі підопічні Олександра Петракова теж створили після «стандартів». З тією лишень різницею, що цю 45-хвилинку українці розпочали агресивно відразу. Й відповідно це позначилося на гостроті біля воріт збірної Катару.

Спершу зі штрафного ледь не поцілив у верхній кут Сергій Булеца. Але м'яч після удару динамівця перевів над поперечиною воротар.

Гол виник після кутового. Верховий м'яч після подачі виграв оборонець суперників, але на підборі з дальнього боку карного майданчика першим був Булеца. Сергій навісив зліва, а залишений без опітки центральний оборонець Денис Попов ударом головою провів свій другий на турнірі гол.

Після того збірна України, не відчуваючи особливого тиску з боку суперників, впевнено довела гру до перемоги й забезпечила собі місце в 1/8 фіналу. Варто зазначити, що гру українці завершували в більшості. За грубий стрибок у ноги Максимові Чеху червону картку отримав капітан суперників Насір Пір.

Шість набраних нашою командою очок ґарантують мінімум третє місце у групі. Згідно з регламентом, у плей-оф виходять чотири з шести найкращих третіх команд.