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    Україна стартувала на мундіалі серед 20-річних з перемоги над США (відео)

    • Іван Вербицький
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    Олексій Хахльов був осьовим гравцем збірної України - Україна стартувала на мундіалі серед 20-річних з перемоги над США (відео)
    Олексій Хахльов був осьовим гравцем збірної України
    FIFA.com

    Наші футболісти продемонстрували зрілу гру

    Молодіжна збірна України здобула перемогу в своєму стартовому матчі фінальної частини чемпіонату світу серед гравців, не старших 20-ти років. У дебютному поєдинку наші футболісти обіграли збірну США.

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    Команда Олександра Петракова продемонструвала збалансований, добре організований футбол, потішивши компактністю тактичних побудов і чітким виконанням групових маневрів. З найліпшого боку проявили себе лідери команди. Андрій Лунін потягнув у воротах кілька важких м'ячів. Георгій Цитаїшвілі часто брав гру на себе, але не перетримував м'яча і віддав дивовижну гольову передачу. Осьовим гравцем середини поля, на якому в'язалися колективні дії, був Олексій Хальов. бездоганно відборовся в кінцівці зустрічі оборонець Денис Попов, на рахунку якого власне й переможний гол.

    Україна U20 - США U20 - 2:1

    Голи: 1:0 - Булеца (26). 1:1 - Серванія (32). 2:1 - Денис Попов (51)

    Україна: Лунін - Денис Попов, Валерій Бондар (к), Данило Безкоровайний - Конопля, Микола Мусолітін, Олексій Хахльов (Максим Чех, 86), Віктор Корнієнко - Георгій Цитаїшвілі (Олексій Кащук, 78), Супряга, Булеца (Денис Устименко, 75). Тренер - Олександр Петраков

    США: Брейді Скотт - Сержіньо Дест, Кріс Річардс, Абубакар Кейта, Ґлостер (Метью Ріал, 69) - Серванія (Себастьян Сото, 67), Кріс Даркін, Помикал (к) - Конрад Де Ла Фуенте (Реннікс, 84), Тімоті Веа, Алексіс Мендес. Тренер - Табаре Рамос

    Судді: Маджетт Ндіайє (Сенеґал) - Ноупуе (Камерун), Сейду Тіама (Буркіна-Фасо)

    Попередження: Георгій Цитаїшвілі (9), Микола Мусолітін (22), Валерій Бондар (60) - Алексіс Мендес (50), Кріс Даркін (77)

    24 травня. Бяльско-Бяла (Польща). Стадіон «Мейскі»

    Перший м'яч українці забили після ідеальної діагональної передачі Георгія Цитаїшвілі з центру поля. Сергій Булеца відтер оборонця корпусом і, вміло проклавши корпус, невідпорно пробив у кут - 1:0.

    Відігралися американці дуже швидко: Брендон Серванія замкнув передачу сина легендарного Джорджа Веа Тімоті зліва - 1:1.

    Перемогу наша команда вирвала на старті другого тайму. Булеца подав зліва кутовий, а Денис Попов головою підрізав м'яч у дальній кут - 2:1.

    Звісно, попереду був весь тайм і цей результат треба було відстояти. Але загалом наша команда діяла впевнено, не притискалася до власних воріт. Найреальніший шанс вирівняти становище мав Алексіс Мендес, але він на 75-й хвилині влучив ударом з-за меж карної зони в стійку.

    Після стартового туру очолює нашу групу збірна Нігерії, котра обіграла сьогодні 4:0 Катар. 27 травня команда Олександра Петракова зустрінеться з катарцями.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу Збірна України Георгій Цитаїшвілі Андрій Лунін Микола Мусолітін Владислав Супряга Денис Попов Сергій Булеца
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