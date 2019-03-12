Київське «Динамо» програло в 1/8 фіналу Ліги УЄФА в серії пенальті
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Розсилка
Юні динамівці поступилися на виїзді німецькому «Гоффенгайму»
Команда київського «Динамо» не змогла вийти до чвертьфіналу юнацької Ліги УЄФА. Після переконливої перемоги 3:0 в 1/16-й над італійським «Ювентусом» на цей раз підопічні Ігоря Костюка теж не пропустили, але й не змогли забити в основний час німецькому «Гоффенгайму». А в серії пенальті суперники були сильнішими.
«Гоффенгайм» (Німеччина) - «Динамо» (Київ, Україна) - 0:0, по пенальті 4:2
Пенальті: Цитаїшвілі - 0:1. Давід Отто - 1:1. Максим Завгородній - 1:1 (воротар). Амаде - 2:1. Супряга - 2:2. Валльквіст - 3:2. Вівчаренко - 3:2 (воротар). Ельмкіс - 4:2
«Гоффенгайм»: Даніель Кляйн - Нітцль, Мелайро Боґард, Валльквіст (к) - Ґьорліх, Амаде, Ельмкіс, Альберіко, Ґешвілль - Енеш Тублук (Філіп Стоїльковіч, 46), Давід Отто. Тренер - Марсель Рапп
«Динамо»: Валентин Моргун - Скорко, Денис Попов (к), Біловар, Вівчаренко - Булеца, Білошевський, Надольський (Ващишин, 73; Вікентій Волошин, 86) - Цитаїшвілі, Супряга, Шулянський (Максим Завгородній, 83). Тренер - Ігор Костюк
Судді: Адам Фаркаш - Серт, Від-тарсоньї (всі - Угорщина)
Попередження: Давід Отто (55), Філіп Стоїльковіч (73) - Денис Попов (18)
12 березня. Зінцгайм. Dietmar Hopp Stadion
Зважаючи на те, що чвертьфіналіст турніру визначається в одному поєдинку, обидві команди розуміли, що ціна помилки дуже висока. Від того - надзвичайна обережність з обох боків. Показово, що першого на дві команди удару в стулку воріт Георгій Цитаїшвілі завдав лише на 60-й хвилині. Прада, небезпеки той постріл по центру воріт не таїв.
Зате «Гоффенгайм» наприкінці ігрового часу втратив відразу дві реальних нагоди вирвати перемогу. Спершу киян після виходу сам-на-сам Доменіко Альберіко врятував воротар Валентин Моргун. В іншому ж епізоді, коли воротар вже був безсилий, гостям пощастило, що м'яч після удару Давіда Отто влучив у ногу когось із оборонців.
Зрештою, серія пенальті виглядала за такої гри найсправедливішим підсумком. На жаль, шансів у «Динамо» виграти серію не було. Максим Завгородній та Костянтин Вівчаренко пробили надто просто, майже по центру воріт і воротар Даніель Кляйн з цими пострілами впорався. Натомість Валентинові Моргуну суперники подарунків не робили.
«Гоффенгайм» у чвертьфіналі зіграє з мадридським «Реалом».
Крім нашого, сьогодні вже відбулося ще три матчі 1/8 фіналу юнацької Ліги УЄФА. Хорватське «Динамо» з Заґреба після нічиєї 1:1 в основний час перемогло в серії пенальті англійський «Ліверпуль». Також у післяматчевій перестрілці французький «Ліон», втративши на компенсованих хвилинах перемогу в основний час (2:2), переграв нідерландський «Аякс».