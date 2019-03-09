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    У нудному матчі «Маріуполь» - «Чорноморець» вперше за 5 років у чемпіонаті України зіграв росіянин

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    Васілій Павлов - перший за п'ять років росіянин в українському футбольному чемпіонаті - У нудному матчі «Маріуполь» - «Чорноморець» вперше за 5 років у чемпіонаті України зіграв росіянин
    Васілій Павлов - перший за п'ять років росіянин в українському футбольному чемпіонаті
    Офіційний сайт ФК Чорноморець

    «Маріуполь» не зміг перемогти в зустрічі, яку зобов'язаний був вигравати

    21-й тур української футбольної Прем'єр-ліги відкрився поєдинком «Маріуполя» і «Чорноморця». Вельми нудний матч завершився тим рахунком, на який обидві команди й награли.

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    «Маріуполь» - «Чорноморець» (Одеса) - 0:0

    «Маріуполь»: Худжамов (к) – Полегенько, Чоботенко, Сергій Яворський, Демірі – Данило Ігнатенко, Піхальонок – Олександр Зубков (Ігор Тищенко, 81), Валерій Федорчук (Мішньов, 65), Вакула (Сікан, 86) – Борячук. Тренер - Олександр Бабич
    «Чорноморець»: Сергій Литовченко (к) – Рижук, Гліб Грачов, Андрій Міщенко, Олександр Голиков – Віталій Гошкодеря, Руслан Бабенко, Євген Морозенко – Чорній (Вільг'яльмссон, 73), Танчик (Микола Мусолітін, 90+3) – Аржанов (Васілій Павлов, 90). Тренер - Ангел Червенков
    Судді: Юрій Можаровський (Львів) - Олександр Войтюк (Запоріжжя), Володимир Володін (Херсон)
    Попередження: Данило Ігнатенко (90+4) - Андрій Міщенко (49), Олександр Голиков (90)
    9 березня. Маріуполь. Стадіон імені Бойка. 2 227 глядачів

    «Маріуполь» - «Чорноморець» (Одеса). Огляд матчу

    За відсутності ігрової інтриги та яскравих моментів головною родзинкою матчу стала участь у зустрічі пересічного, на перший погляд, футболіста Васілія Павлова, котрий вийшов на заміну незадовго до фінального свистка.

    28-річний гравець став першим за останніх п'ять років росіянином, який зіграв в українському чемпіонаті з футболу. До нього представник цієї сусідньої країни в останнє світився в українській Прем'єр-лізі 8 листопада 2013-го, коли Роман Ємельянов з маріупольського клубу, який тоді іменувався «Ільїчьовцем», грав проти запорізького «Металурга».

    Після цієї «Маріуполь» нічиєї з 29-ма очками залишається п'ятим, а «Чорноморець» з 16-ма пунктами йде передостаннім, випереджаючи безнадійного аутсайдера «Арсенал» на п'ять очок. 

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Маріуполь» ФК Чорноморець Рустам Худжамов Віталій Гошкодеря Арні Вільг'яльмссон Сергій Литовченко Олександр Голиков Андрій Міщенко Гліб Грачов Євген Морозенко Ангел Червенков Юрій Можаровський Олександр Бабич Олександр Зубков Васілій Павлов Валерій Федорчук Руслан Бабенко Ігор Тищенко Микола Мусолітін Данило Ігнатенко
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