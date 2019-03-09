У нудному матчі «Маріуполь» - «Чорноморець» вперше за 5 років у чемпіонаті України зіграв росіянин



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Васілій Павлов - перший за п'ять років росіянин в українському футбольному чемпіонаті Офіційний сайт ФК Чорноморець

«Маріуполь» не зміг перемогти в зустрічі, яку зобов'язаний був вигравати

21-й тур української футбольної Прем'єр-ліги відкрився поєдинком «Маріуполя» і «Чорноморця». Вельми нудний матч завершився тим рахунком, на який обидві команди й награли.

«Маріуполь» - «Чорноморець» (Одеса) - 0:0

«Маріуполь»: Худжамов (к) – Полегенько, Чоботенко, Сергій Яворський, Демірі – Данило Ігнатенко, Піхальонок – Олександр Зубков (Ігор Тищенко, 81), Валерій Федорчук (Мішньов, 65), Вакула (Сікан, 86) – Борячук. Тренер - Олександр Бабич

«Чорноморець»: Сергій Литовченко (к) – Рижук, Гліб Грачов, Андрій Міщенко, Олександр Голиков – Віталій Гошкодеря, Руслан Бабенко, Євген Морозенко – Чорній (Вільг'яльмссон, 73), Танчик (Микола Мусолітін, 90+3) – Аржанов (Васілій Павлов, 90). Тренер - Ангел Червенков

Судді: Юрій Можаровський (Львів) - Олександр Войтюк (Запоріжжя), Володимир Володін (Херсон)

Попередження: Данило Ігнатенко (90+4) - Андрій Міщенко (49), Олександр Голиков (90)

9 березня. Маріуполь. Стадіон імені Бойка. 2 227 глядачів

«Маріуполь» - «Чорноморець» (Одеса). Огляд матчу

За відсутності ігрової інтриги та яскравих моментів головною родзинкою матчу стала участь у зустрічі пересічного, на перший погляд, футболіста Васілія Павлова, котрий вийшов на заміну незадовго до фінального свистка.

28-річний гравець став першим за останніх п'ять років росіянином, який зіграв в українському чемпіонаті з футболу. До нього представник цієї сусідньої країни в останнє світився в українській Прем'єр-лізі 8 листопада 2013-го, коли Роман Ємельянов з маріупольського клубу, який тоді іменувався «Ільїчьовцем», грав проти запорізького «Металурга».

Після цієї «Маріуполь» нічиєї з 29-ма очками залишається п'ятим, а «Чорноморець» з 16-ма пунктами йде передостаннім, випереджаючи безнадійного аутсайдера «Арсенал» на п'ять очок.