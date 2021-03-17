Гольфіста Вудса відправили з лікарні додому після жахливої аварії

У госпіталі видатний спортсмен провів більше трьох тижнів

Видатний гравець у гольф Тайгер Вудс, котрий більше трьох тижнів лікувався після ДТП з його участю, повернувся додому. Про це повідомив Twitter його команди.

«Радий всім повідомити, що я вже повернувся додому. Стан мій поліпшується, дякую всім! Я дуже вдячний за теплі слова і підтримку. Ви всі дбали про мене, і це сильно допомогло! Тепер буду лікуватися вдома», – повідомляється в заяві.

Аварія сталася 23 лютого. Вудс перекинувся на позашляховику в Каліфорнії й отримав серйозні травми. Щоб дістатися спортсмена, рятувальникам довелося різати автомобіль. Вудс отримав численні переломи, в зв'язку з чим переніс кілька операцій. В районі великої гомілкової кістки йому встановили металевий стрижень.

Вудс – 15-разовий переможець турнірів «Мейджор». Всього за кар'єру виграв 82 турніру PGA туру і 40 турнірів Європейського туру. Американець став першим спортсменом-мільярдером, хоча більшу частину коштів заробив не за на участь у турнірах, а на рекламних контрактах.