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    Гольфіста Вудса відправили з лікарні додому після жахливої аварії

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    Тайгер Вудс дивом вижив - Гольфіста Вудса відправили з лікарні додому після жахливої аварії
    Тайгер Вудс дивом вижив
    фото з відкритих джерел

    У госпіталі видатний спортсмен провів більше трьох тижнів

    Видатний гравець у гольф Тайгер Вудс, котрий більше трьох тижнів лікувався після ДТП з його участю, повернувся додому. Про це повідомив Twitter його команди.

    «Радий всім повідомити, що я вже повернувся додому. Стан мій поліпшується, дякую всім! Я дуже вдячний за теплі слова і підтримку. Ви всі дбали про мене, і це сильно допомогло! Тепер буду лікуватися вдома», – повідомляється в заяві.

    Аварія сталася 23 лютого. Вудс перекинувся на позашляховику в Каліфорнії й отримав серйозні травми. Щоб дістатися спортсмена, рятувальникам довелося різати автомобіль. Вудс отримав численні переломи, в зв'язку з чим переніс кілька операцій. В районі великої гомілкової кістки йому встановили металевий стрижень.

    Вудс – 15-разовий переможець турнірів «Мейджор». Всього за кар'єру виграв 82 турніру PGA туру і 40 турнірів Європейського туру. Американець став першим спортсменом-мільярдером, хоча більшу частину коштів заробив не за на участь у турнірах, а на рекламних контрактах.

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    Теги: ДТП Тайґер Вудс
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