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    Стали відомі космічні гонорари Джошуа і Ф’юрі за перший бій

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    За один вечір боксери стануть мультимільйонерами - Стали відомі космічні гонорари Джошуа і Ф’юрі за перший бій
    За один вечір боксери стануть мультимільйонерами
    фото з відкритих джерел

    Боксери порівну розділять 200 мільйонів фунтів стерлінгів

    Цього року видатніші боксери сучасності Ентоні Джошуа та Тайсон Ф’юрі проведуть два поєдинки, в яких визначать, хто стане абсолютним чемпіоном у Королевському дивізіоні. Контракт на бої вже підписано, залишилося визначити час і місце проведення. Зате відомі розміри гонорарів, які суперважковаговики отримають за участь у головних шоу року. За інформацією The Mirror, за перший поєдинок боксери отримають по 100 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 140 мільйонів доларів).

    У лютому 2020-го Ф'юрі нокаутував американця Деонтея Уайлдера і завоював пояс чемпіона світу у важкій вазі за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC). Джошуа утримує чотири чемпіонські пояси в даній ваговій категорії. Уточнюється, що перший поєдинок спортсменів стане об'єднавчим, а в другому один з боксерів реалізує право на реванш.

    У своєму останньому поєдинку в грудні 2020-го Джошуа здобув перемогу над болгарином Кубратом Пулєвим. Всього на його рахунку 24 перемоги і одна поразка. Ф'юрі не знає невдач, в його активі 30 успішних поєдинків. Один з його боїв завершився внічию.

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      Теги: Тайсон Ф'юрі Ентоні Джошуа
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