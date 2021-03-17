Цуренко з боями залишила корт на турнірі в Монтерреї

Українка вкотре зачохлила ракетку в першому колі змагань

Не щастить Лесі Цуренко останнім часом. Повернувшись на корт після травми, вона, як правило, проходить кваліфікацію, а далі першого кола основної сітки пробитися не може. Тричі вона поступалася на старті основної сітки на турнірах в Мельбурні, потім – в Дубаї, і ось тепер – в Уругваї. Суперницею українки була сьома сіяна іспанка Сара Соррібес-Тормо. Тенісистки провели на корті в Монтерреї майже 3 години. У вирішальному сеті Цуренко двічі програвала з брейком, зрівняла рахунок (4-4), після чого два гейми в свій актив записала Соррібес-Тормо – 7-5, 2-6, 4-6.

Іспанка, яка минулого тижня стала переможницею турніру в Гвадалахарі, продовжила свою успішну серію. У другому раунді вона зіграє проти словенки Кайі Юван.

Цуренко потрапила до основної сітки змагань через кваліфікацію. Українка боролася за свою найвисокорейтингову перемогу з серпня 2020 року.

Леся займає 143-ю позицію в рейтингу WTA і є п’ятою ракеткою України. Її найвищий рейтинг в кар’єрі – 23-й.