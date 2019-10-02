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    Головкін засумнівався у перемозі над Дерев’янченком: Може настав його час?

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    Бій з Геннадієм Головкіним може круто змінити кар'єру Сергія Дерев'янченка - Головкін засумнівався у перемозі над Дерев’янченком: Може настав його час?
    Бій з Геннадієм Головкіним може круто змінити кар'єру Сергія Дерев'янченка
    Спорт день за днем

    Легендарний казахстанець ставиться до українця з максимальною повагою

    Екс-чемпіон світу в середній вазі казахстанський боксер Геннадій Головкін (39-1-1, 35 КО) поділився очікуваннями від поєдинку з українцем Сергієм Дерев'янченком (13-1, 10 КО), який відбудеться 5 жовтня в Нью-Йорку на арені Madison Square Garden.

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    «Я дуже схвильований, чекаю бою з нетерпінням. Радий, що повертаюся додому, до своєї другої домівки. Дякую за підтримку. Звичайно, я дуже хочу провести цей бій. Я працюю з найсильнішими фахівцями в світі, у мене найсильніший опонент, Сергій. Знаю його вже довгі роки, він дуже сильний боєць.

    Це справжня битва. Якщо чесно, я трохи побоююся, адже мені належить битися з дуже сильним суперником. Він виглядає чудово, дуже сильний, відчуває, що настав його час. Але ніхто не знає, як усе складеться», - цитує Головкіна Worldboxingnews.net.

    Напередодні в Нью-Йорку Головкін і Дерев'янченко провели відкриті тренування, де висловилися про майбутнє протистояння.

    Нагадаємо, на кону в поєдинку Головкін – Дерев'янченко стоятимуть два вакантних титули чемпіона світу за версіями IBF і IBO в середній вазі.

     Читайте також: Головкін пообіцяв швидко нокаутувати Дерев’янченка
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    бокс Сергій Дерев'янченко Геннадій Головкін
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