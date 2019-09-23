Український супертяж Сіренко готується в таборі чинного олімпійського чемпіона (фото)



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Владислав сіренко отримав досвід спільної роботи з олімпійським чемпіоном Тоні Йокою Фото із соцмереж

Владислав готується до найскладнішого в професійній кар’єрі бою і заодно допомагає французу Йоці

24-річний український боєць надважкої ваги Владислав Сіренко (12-0, 11 КО) поїхав до Парижа, щоб готуватися в таборі чинного олімпійського чемпіона, на три роки старшого місцевого боксера Тоні Йоки (6-0, 5 КО).

Обидва бійці готуються до наступних поєдинків: Сіренко 11 жовтня в німецькому Карлсруе битиметься з чемпіоном Італії Айвеном Ді Берардіно, а Йока – 28 вересня в Нанті проти німця Міхаеля Валліша (20-2, 13 КО).

«Отримав відмінний досвід, спарингуючи з олімпійським чемпіоном. Дякую Тоні Йоці і його команді за запрошення, бажаю удачі в майбутньому бою», - написав Владислав у себе в соцмережах.

Владислав Сіренко дуже задоволений спільною роботою в таборі Тоні Йоки

Зауважимо, що раніше Сіренко мав досвід роботи в команді росіянина Алєксандра Повєткіна.