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    Головко назвав склад на найближчі матчі молодіжної збірної України

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    Олександр Головко. Фото: ФФУ - Головко назвав склад на найближчі матчі молодіжної збірної України
    Олександр Головко. Фото: ФФУ

    Наставник молодіжної збірної викликав 22 футболісти

    3-го вересня розпочнеться збір молодіжної збірної України, приурочений до чергових відбірних матчів Євро-2019 (U-21).

    Свої поєдинки синьо-жовті проведуть у Запоріжжі на стадіоні «Славутич-Арена» 7-го і 11 вересня з Латвією та Андоррою відповідно, інформує прес-служба Федерації футболу України.

    Для цієї роботи наставник «молодіжки» Олександр Головко викликав 22 футболісти.

    Ще двох виконавців тренер назве після закінчення 7-го туру у Прем'єр-лізі.

    Поки ж список гравців виглядає наступним чином.

    Воротарі: Володимир Маханьков («Динамо» Київ), Данило Каневцев («Металіст 1925» Харків), Володимир Кринський («Олімпік» Донецьк).

    Захисники: Валерій Лучкевич («Стандард», Бельгія), Василь Кравець («Луго», Іспанія), Олександр Тимчик, Богдан Михайліченко (обидва — «Зоря» Луганськ), Віталій Миколенко, Денис Попов (обидва — «Динамо» Київ), Ігор Кирюханцев («Маріуполь»), Павло Лук'янчук («Кишварда», Угорщина), Іван Зотько («Ельче», Іспанія).

    Півзахисники: Микола Шапаренко («Динамо» Київ), Віктор Коваленко («Шахтар» Донецьк), Богдан Лєднєв («Зоря» Луганськ), Олександр Піхальонок («Маріуполь»), Єгор Назарина («Антверпен», Бельгія), Юрій Вакулко («Арсенал-Київ»), Максим Третьяков («ДАК», Словаччина).

    Нападники: Назарій Русин («Динамо» Київ), Мар'ян Швед («Карпати» Львів), Андрій Борячук («Маріуполь»).

    Додамо, що Зотько пропускатиме перший матч, з латвійцями, через дискваліфікацію. 

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