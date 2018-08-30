Головко назвав склад на найближчі матчі молодіжної збірної України



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Олександр Головко. Фото: ФФУ

Наставник молодіжної збірної викликав 22 футболісти

3-го вересня розпочнеться збір молодіжної збірної України, приурочений до чергових відбірних матчів Євро-2019 (U-21).

Свої поєдинки синьо-жовті проведуть у Запоріжжі на стадіоні «Славутич-Арена» 7-го і 11 вересня з Латвією та Андоррою відповідно, інформує прес-служба Федерації футболу України.

Для цієї роботи наставник «молодіжки» Олександр Головко викликав 22 футболісти.

Ще двох виконавців тренер назве після закінчення 7-го туру у Прем'єр-лізі.

Поки ж список гравців виглядає наступним чином.

Воротарі: Володимир Маханьков («Динамо» Київ), Данило Каневцев («Металіст 1925» Харків), Володимир Кринський («Олімпік» Донецьк).

Захисники: Валерій Лучкевич («Стандард», Бельгія), Василь Кравець («Луго», Іспанія), Олександр Тимчик, Богдан Михайліченко (обидва — «Зоря» Луганськ), Віталій Миколенко, Денис Попов (обидва — «Динамо» Київ), Ігор Кирюханцев («Маріуполь»), Павло Лук'янчук («Кишварда», Угорщина), Іван Зотько («Ельче», Іспанія).

Півзахисники: Микола Шапаренко («Динамо» Київ), Віктор Коваленко («Шахтар» Донецьк), Богдан Лєднєв («Зоря» Луганськ), Олександр Піхальонок («Маріуполь»), Єгор Назарина («Антверпен», Бельгія), Юрій Вакулко («Арсенал-Київ»), Максим Третьяков («ДАК», Словаччина).

Нападники: Назарій Русин («Динамо» Київ), Мар'ян Швед («Карпати» Львів), Андрій Борячук («Маріуполь»).

Додамо, що Зотько пропускатиме перший матч, з латвійцями, через дискваліфікацію.