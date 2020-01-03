Грецький форвард побив «вічний» рекорд за загальною кількістю очок у баскетбольній Євролізі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На Батьківщині Васіліса Спануліса давно вважають королем Фото із соцмереж

Васіліс Спануліс ішов до цього досягнення 14 сезонів

Грецький оборонець «Олімпіакоса» Васіліс Спануліс, набравши 14 очок в матчі регулярного чемпіонату баскетбольної Євроліги з турецьким «Фенербахче», довів їх загальну кількість за кар'єру в турнірі до 4 157 (13,1 в середньому за гру).

Таким чином, Васіліс обігнав іспанця Хуана Карлоса Наварро і став найрезультативнішим баскетболістом в історії Євроліги.

Щоб домогтися цього досягнення, 37-річному Спанулісу треба було провести 318 зустрічей в 14-ти сезонах. 903 очки він набрав за «Панатінаїкос» і 3 254 – за «Олімпіакос».

З діючих гравців найближче до Спануліса знаходиться його партнер за командою 34-річний потужний форвард Ґеорґіос Прінтезіс зі 3 112 очками.