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    Найяскравіші моменти тижня в баскетбольній Суперлізі (відео)

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    Квентін Петерсон з &laquo;Миколаєва&raquo; став одним з найкращих у останніх матчах&nbsp; - Найяскравіші моменти тижня в баскетбольній Суперлізі (відео)
    Квентін Петерсон з «Миколаєва» став одним з найкращих у останніх матчах 
    ФБУ

    Найкраще з поєдинків Суперліги 12-15 грудня

    Команди баскетбольної Суперліги зіграли 12-15 грудня чергові поєдинки регулярного чемпіонату.

    Чинний чемпіон «Хімік» поступився вдома дебютанту «Прометею» (84:93). Однак реваншувався перед своїми вболівальниками уже в наступному поєдинку проти «Запоріжжя» (92:84).

    Лідер чемпіонату «Прометей» після перемоги в Южному поступився в Одесі (79:81).

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    У домашньому матчі «Дніпра» проти «Миколаєва» (94:87) американський легіонер гостей Квентін Петерсон встановив новий рекорд результативності чемпіонату – 48 очок.

    баскетбол БК Київ-Баскет БК Хімік БК Дніпро
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