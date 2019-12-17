Найяскравіші моменти тижня в баскетбольній Суперлізі (відео)
Квентін Петерсон з «Миколаєва» став одним з найкращих у останніх матчах
ФБУ
Найкраще з поєдинків Суперліги 12-15 грудня
Команди баскетбольної Суперліги зіграли 12-15 грудня чергові поєдинки регулярного чемпіонату.
Чинний чемпіон «Хімік» поступився вдома дебютанту «Прометею» (84:93). Однак реваншувався перед своїми вболівальниками уже в наступному поєдинку проти «Запоріжжя» (92:84).
Лідер чемпіонату «Прометей» після перемоги в Южному поступився в Одесі (79:81).
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У домашньому матчі «Дніпра» проти «Миколаєва» (94:87) американський легіонер гостей Квентін Петерсон встановив новий рекорд результативності чемпіонату – 48 очок.