Фаворит Кубка України з баскетболу сенсаційно програв в 1/4 фіналу з великим рахунком удома



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Квентін Пітерсон впорався з фаворитами майже самотужки Планета Баскетбол

«Київ-Баскет» тепер зберігає лише теоретичні шанси на те, щоб відігратися

Один із найсильніших і найзаможніших українських баскетбольних клубів сучасності «Київ-Баскет», власником якого до всього є президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський, сенсаційно поступився на власному майданчику в першому чвертьфінальному матчі Кубка України «Миколаєву» - 88:104.

Протягом трьох чвертей кияни на рівних борлися з лідером суперників Квентіном Пітерсоном і його групою підтримки, в якій на цей раз виділявся Максим Луценко. На двох ця пара реалізувала 11 триочкових, що всього на один менше, ніж вся команда господарів. Протягом 30-ти хвилин кияни компенсували слабку гру в обороні підбираннями на чужому щиті.

Але в заключному періоді гості додали в захисті, а Пітерсон продовжив тероризувати захист «Київ-Баскета». Його 12 очок поспіль у вирішальному відрізку остаточно поховали киян в першому матчі дуелі. Тепер для виходу у «Фінал чотирьох» одному з фаворитів доведеться в Миколаєві відігравати «-16». Матч відбудеться 4 січня.

Один учасник «Фіналу чотирьох» кубка вже відомий. Ним стала «Одеса», яка двічі переграла на власному майданчику вищоліговий «Житомир». «Хімік» з Південного переміг на виїзді 86:76 лідера вищої ліги «Тернопіль» і тепер відстоюватиме цю перевагу 5 січня вдома. Протистоянні «Дніпра» з «Запоріжжям» відбудуться 5 і 29 січня.