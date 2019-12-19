ФБУ відхилила апеляцію «Дніпра»



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Президент клубу Валерій Кондратьєв та неофіційний власник Ігор Коломойський тиснули на арбітра матчу ФБУ

Виконком Федерації баскетболу України одноголосно відхилив апеляцію «Дніпра» на штраф та дискваліфікацію

Федерація баскетболу України відхилила апеляцію БК «Дніпро» на штраф да дискваліфікацію президента Валерія Кондратьєва.

Виконком ФБУ одностайно проголосував за відхилення апеляції.

Нагадаємо, президент «Дніпра» Валерій Кондратьєв звернувся з погрозами до одного з арбітрів матчу Суперліги проти «Київ-Баскета», коли той відправлявся у суддівську, також погрози лунали від Ігоря Коломойського. Це відобразив у своєму звіті старший суддя матчу.

Рішенням директорату чемпіонату України ФБУ «Дніпро» оштрафовано на 52 000 гривень, а Кондратьєва дискваліфіковано на два матчі.