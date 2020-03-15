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    Груба помилка вихованця «Шахтаря» позбавила «Динамо» перемоги в матчі з «Десною» (відео)

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    "Герой матчу" Олександр Караваєв - Груба помилка вихованця «Шахтаря» позбавила «Динамо» перемоги в матчі з «Десною» (відео)
    "Герой матчу" Олександр Караваєв
    1927

    Олександр Караваєв зробив послугу своїм колишнім командам

    Команда київського «Динамо» не змогла перемогти на старті другого етапу чемпіонату України з футболу. На полі рідного стадіону «біло-сині» зіграли внічию з чернігівською «Десною».

    «Динамо» повело в рахунку в середині другого тайму, але втратило перемогу після грубої помилки вихованця «Шахтаря» Олександра Караваєва, який зробив «гольову передачу на Олександра Філіпова.

    «Динамо» (Київ) – «Десна» (Чернігів) – 1:1

    Голи: 1:0 – Русин (69). 1:1 – Олександр Філіпов (80)

    «Динамо»: Бущан – Кендзьора (Олександр Караваєв, 46), Артем Шабанов, Денис Попов, Віталій Миколенко – Мохаммед Кадірі, Шепелєв – Віктор Циганков (к), Буяльський, Вербіч – Русин. Тренер – Олексій Михайличенко

    «Десна»: Паст – Старенький, Гітченко, Йоонас Тамм, Імереков – Андрій Домбровський - Юхим Конопля, Огіря, Леван Арвеладзе (Олексій Гуцуляк, 67), Владислав Калитвинцев (Єгор Картушов, 87)  – Олександр Філіпов. Тренер – Олександр Рябоконь

    Судді: Сергій Бойко (Іванків) – Олександр Войтюк (Запоріжжя), Віктор Матяш (Донецьк)

    Попередження: Русин (22) – Старенький (47)

    15 березня. Київ. НСК «Олімпійський». Без глядачів

    1:0 - Русин

    1:1 - Філіпов

    Після цієї перемоги «Динамо» іде третім, маючи ті ж 46 очок, що й друга команда чемпіонату «Зоря». «Десна» із 43-ма пунктами залишилася четвертою.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Сергій Бойко Прем’єр-ліга Віктор Циганков Беньямін Вербіч Георгій Бущан Віталій Миколенко Владислав Калитвинцев Назарій Русин Максим Імереков Віталій Буяльський Володимир Шепелєв Олександр Рябоконь Андрій Гітченко Єгор Картушов Олександр Караваєв Леван Арвеладзе Артем Шабанов Томаш Кендзьора Сергій Старенький Денис Попов Олексій Гуцуляк Мохаммед Кадірі Юхим Конопля Євген Паст Владислав Огіря Олександр Філіпов Олексій Михайличенко Андрій Домбровський Йоонас Тамм
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