Груба помилка вихованця «Шахтаря» позбавила «Динамо» перемоги в матчі з «Десною» (відео)



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"Герой матчу" Олександр Караваєв 1927

Олександр Караваєв зробив послугу своїм колишнім командам

Команда київського «Динамо» не змогла перемогти на старті другого етапу чемпіонату України з футболу. На полі рідного стадіону «біло-сині» зіграли внічию з чернігівською «Десною».

«Динамо» повело в рахунку в середині другого тайму, але втратило перемогу після грубої помилки вихованця «Шахтаря» Олександра Караваєва, який зробив «гольову передачу на Олександра Філіпова.

«Динамо» (Київ) – «Десна» (Чернігів) – 1:1

Голи: 1:0 – Русин (69). 1:1 – Олександр Філіпов (80)

«Динамо»: Бущан – Кендзьора (Олександр Караваєв, 46), Артем Шабанов, Денис Попов, Віталій Миколенко – Мохаммед Кадірі, Шепелєв – Віктор Циганков (к), Буяльський, Вербіч – Русин. Тренер – Олексій Михайличенко

«Десна»: Паст – Старенький, Гітченко, Йоонас Тамм, Імереков – Андрій Домбровський - Юхим Конопля, Огіря, Леван Арвеладзе (Олексій Гуцуляк, 67), Владислав Калитвинцев (Єгор Картушов, 87) – Олександр Філіпов. Тренер – Олександр Рябоконь

Судді: Сергій Бойко (Іванків) – Олександр Войтюк (Запоріжжя), Віктор Матяш (Донецьк)

Попередження: Русин (22) – Старенький (47)

15 березня. Київ. НСК «Олімпійський». Без глядачів

1:0 - Русин

1:1 - Філіпов

Після цієї перемоги «Динамо» іде третім, маючи ті ж 46 очок, що й друга команда чемпіонату «Зоря». «Десна» із 43-ма пунктами залишилася четвертою.