Гравець «Динамо» дуже хвилювався за преміальні від Федерації, бо збирає на квартиру



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Денис Попов збирає на житло Скрін-шот

Захисник команди київського «Динамо» розповів істрорію, сповнену болю та страждань, але з ґеппі-ендом

Попов у складі молодіжної збірної України переміг на чемпіонаті світу. Оскільки для українськогро футболу то подія знаменна - на команду дали преміальні в 1 млн доларів США.

І якщо рудий збірник - Юхим Конопля - все отримав та був щасливий, то Денис Попов чекав і страждав, страждав і чекав.

«Звичайно, було хвилювання. Обіцяли, обіцяли, годували місяць: завтра, завтра, потім місяць. Потім сказали, що в грудні виплатять. Але і потім були проблеми. Робили захід, на який ми не потрапили. У нас була гра 15 грудня і ми потім полетіли. Все вирішили, що нас спеціально туди не відпускають. Нам заздалегідь не сказали, що нас збирають. Сказали лише за тиждень, грубо кажучи. А у нас квитки вже, куди їх? Але потім просто передали суми і все. Ви знаєте, яке відношення у Федерації до Динамо. У них не дуже добре ставлення», - розповів футболіст свою драму Ользі Герасим’юк каналу «Отдушивдушу».

Денис Попов - розмова за життя Автор: ОТДУШИВДУШУ





Також футболіст розповів, для чого йому ті гроші: «Гроші поки що не витратив. Збираю на квартиру, хочу хорошу купити. Вважаю, що це важливо».

Нагадаємо, що частина правди у цих словах є, у даному випадку гравець став заручником інтриг між керівництвом клубу (брати Суркіси) та федерації футболу (пан Павелко).

Джерело: Sportarena.com