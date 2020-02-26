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    Гравець «Динамо» дуже хвилювався за преміальні від Федерації, бо збирає на квартиру

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    Денис Попов збирає на житло - Гравець «Динамо» дуже хвилювався за преміальні від Федерації, бо збирає на квартиру
    Денис Попов збирає на житло
    Скрін-шот

    Захисник команди київського «Динамо» розповів істрорію, сповнену болю та страждань, але з ґеппі-ендом

    Попов у складі молодіжної збірної України переміг на чемпіонаті світу. Оскільки для українськогро футболу то подія знаменна - на команду дали преміальні в 1 млн доларів США.

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    І якщо рудий збірник - Юхим Конопля - все отримав та був щасливий, то Денис Попов чекав і страждав, страждав і чекав.

    «Звичайно, було хвилювання. Обіцяли, обіцяли, годували місяць: завтра, завтра, потім місяць. Потім сказали, що в грудні виплатять. Але і потім були проблеми. Робили захід, на який ми не потрапили. У нас була гра 15 грудня і ми потім полетіли. Все вирішили, що нас спеціально туди не відпускають. Нам заздалегідь не сказали, що нас збирають. Сказали лише за тиждень, грубо кажучи. А у нас квитки вже, куди їх? Але потім просто передали суми і все. Ви знаєте, яке відношення у Федерації до Динамо. У них не дуже добре ставлення», - розповів футболіст свою драму Ользі Герасим’юк каналу «Отдушивдушу».

    Денис Попов - розмова за життя
    Автор: ОТДУШИВДУШУ


    Також футболіст розповів, для чого йому ті гроші: «Гроші поки що не витратив. Збираю на квартиру, хочу хорошу купити. Вважаю, що це важливо».

    Нагадаємо, що частина правди у цих словах є, у даному випадку гравець став заручником інтриг між керівництвом клубу (брати Суркіси) та федерації футболу (пан Павелко).

    Джерело: Sportarena.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Денис Попов Юхим Конопля
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