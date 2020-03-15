«Шахтар» програв в першому матчі другого етапу Прем’єр-ліги (відео)



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Богдан Михайличенко поставив донеччан на коліна Динамо від Шурика

«Гірники» не змогли здолати луганську «Зорю»

У стартовому матчі другого етапу української Прем’єр-ліги донецький «Шахтар» поступився на виїзді луганській «Зорі». Єдиний у матчі гол забив вихованець київського «Динамо» Богдан Михайличенко.

«Зоря» (Луганськ) – «Шахтар» (Донецьк) – 1:0

Гол: 1:0 – Богдан Михайличенко (84)

«Зоря»: Заурі Махарадзе – Тимчик, Віталій Вернидуб (к), Чеберко, Богдан Михайличенко – Іванисеня – Кочергін, Владлен Юрченко, Леднєв (Ловре Цвек, 46), Хомченовський (Артем Громов, 49) – Владислав Кабаєв (Михайло Перовіч, 88). Тренер – Віктор Скрипник

«Шахтар»: Анатолій Трубін – Додо, Сергій Кривцов (к), Хочолава, Микола Матвієнко – Майкон, Алан Патрік (Данило Сікан, 87) – Марлос (Тете, 67), Тайсон, Коноплянка (Віктор Коваленко, 67) – Жуніор Мораєш. Тренер – Луїш Каштру

Судді: Анатолій Абдула (Харків) – Андрій Скрипка (Кропивницький), Олександр Корнійко (Миргород)

Попередження: Іванисеня (14), Кочергін (34), Ловре Цвек (59), Богдан Михайличенко (75) – Жуніор Мораєш (52)

15 березня. Запоріжжя. «Славутич-Арена». Без глядачів

Завдяки цій перемозі «Зоря» з 46-ма очками піднялася на друге місце в таблиці. Правда, «Динамо», у якого на пункт менше, прийматиме «Десну», в якої 42 пункти, о 17:00. «Шахтар» має 59 очок і почувається на лідируючій позиції безпечно.

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