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    «Шахтар» програв в першому матчі другого етапу Прем’єр-ліги (відео)

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    Богдан Михайличенко поставив донеччан на коліна - «Шахтар» програв в першому матчі другого етапу Прем’єр-ліги (відео)
    Богдан Михайличенко поставив донеччан на коліна
    Динамо від Шурика

    «Гірники» не змогли здолати луганську «Зорю»

    У стартовому матчі другого етапу української Прем’єр-ліги донецький «Шахтар» поступився на виїзді луганській «Зорі». Єдиний у матчі гол забив вихованець київського «Динамо» Богдан Михайличенко.

    «Зоря» (Луганськ) – «Шахтар» (Донецьк) – 1:0

    Гол: 1:0 – Богдан Михайличенко (84)

    «Зоря»: Заурі Махарадзе – Тимчик, Віталій Вернидуб (к), Чеберко, Богдан Михайличенко – Іванисеня – Кочергін, Владлен Юрченко, Леднєв (Ловре Цвек, 46), Хомченовський (Артем Громов, 49) – Владислав Кабаєв (Михайло Перовіч, 88). Тренер – Віктор Скрипник

    «Шахтар»: Анатолій Трубін – Додо, Сергій Кривцов (к), Хочолава, Микола Матвієнко – Майкон, Алан Патрік (Данило Сікан, 87) – Марлос (Тете, 67), Тайсон, Коноплянка (Віктор Коваленко, 67) – Жуніор Мораєш. Тренер – Луїш Каштру

    Судді: Анатолій Абдула (Харків) – Андрій Скрипка (Кропивницький), Олександр Корнійко (Миргород)

    Попередження: Іванисеня (14), Кочергін (34), Ловре Цвек (59), Богдан Михайличенко (75) – Жуніор Мораєш (52)

    15 березня. Запоріжжя. «Славутич-Арена». Без глядачів

    Завдяки цій перемозі «Зоря» з 46-ма очками піднялася на друге місце в таблиці. Правда, «Динамо», у якого на пункт менше, прийматиме «Десну», в якої 42 пункти, о 17:00. «Шахтар» має 59 очок і почувається на лідируючій позиції безпечно.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Прем’єр-ліга ФК «Зоря» Євген Коноплянка Жуніор Мораєш Тете Сергій Кривцов Давид Хочолава Алан Патрік Марлос Віталій Вернидуб Богдан Михайличенко Артем Громов Олександр Тимчик Дмитро Хомченовський Микола Матвієнко Віктор Коваленко Заурі Махарадзе Владислав Кабаєв Майкон Тайсон Євген Чеберко Богдан Леднєв Данило Сікан Віктор Скрипник Владлен Юрченко Владислав Кочергін Дмитро Іванисеня Анатолій Трубін Додо Анатолій Абдула Михайло Перовіч Ловре Цвек
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