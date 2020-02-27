Кубок України з футболу: Дата, місце та час проведення матчів 1/4 фіналу



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Українська асоціація футболу визначила місця проведення та час початку чвертьфінальних матчів розіграшу Кубка України сезону-2019/2020

Поєдинок «Динамо» (Київ) – «Олександрія» пройде в середу, 11 березня, на столичному НСК «Олімпійський» і стартує о 19:30.

11 березня відбудуться ще дві зустрічі. Матч «Минай» - «Інгулець» (Петрове) пройде у Минаї Закарпатської області на «Минай-Арені». Початок о 15:00.

Клуб «Альянс» (Липова Долина, Сумська область) о 18:00 прийматиме на сумському стадіоні «Ювілейний» ФК «Маріуполь».

У четвер, 12 березня, о 19:00 розпочнеться на стадіоні імені Юрія Гагаріна у Чернігові розпочнеться гра «Десна» (Чернігів) – «Ворскла» (Полтава).

Уважний читач запитає, а де ж переможець останніх чотирьох розіграшів - «Шахтар», а донецької команди серед тих, хто продовжую боротьбу з трофей, нема - вперше за 14 років клуб Ріната Ахметова вилетів на стадії 1/8 фіналу.