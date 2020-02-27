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    «Карпати» придбали гравця з досвідом виступів у чемпіонаті Італії

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    Василь Прийма радий зіграти в клубі рідної Львівщини - «Карпати» придбали гравця з досвідом виступів у чемпіонаті Італії
    Василь Прийма радий зіграти в клубі рідної Львівщини
    ФК «Карпати»

    Василь Прийма заявив, що мріяв про «Карпати» все життя

    Львівські «Карпати» підписали контракт із 28-річним українським центральним оборонцем Василем Приймою.

    Футболіст перейшов в «Карпати» в статусі вільного агента. Угода розрахована як мінімум до кінця поточного сезону.

    Протягом кар'єри Прийма виступав за донецький «Металург», італійські «Торіно» і «Фрозіноне», луганську «Зорю» і солігорський «Шахтар» із Білорусі. Василь залишив «Шахтар» минулого січня, за рік провівши у складі білоруського клубу всього 9 матчів.

    «Я народився на Львівщині, але жодного разу не виступав за львівські клуби, - сказав граець в інтерв’ю клубній прес-службі. – Коли був маленький, завжди мріяв та уявляв себе у карпатівській футболці. Але в 11-річному віці поїхав до Києва у ДЮСШ-15, а звідти вже потрапив до донецького «Металурга». Тепер моя дитяча мрія здійснилась – я став частиною карпатівської сім’ї.

    Хочеться чимшвидше допомогти команді. Зборів я не проходив, але не біда, наполегливо набираю форму та незабаром вийду на свій найкращий рівень. З кожним днем в плані фізичної підготовки почуваюся краще. Зрештою, лише важкою та наполегливою працею над собою можна досягнути оптимальних кондицій».

    До переходу в «Карпати» особисто знав Володимира Танчика та Антона Каніболоцького. Загалом із багатьма зустрічались на футбольному полі. Колектив у нас прекрасний, усі хлопці з гумором, тому з адаптацією жодних проблем не виникне».

    Орієнтовна вартість футболіста складає €200 тисяч.

     Читайте також: ФК «Карпати» хоче купити російський олігарх
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК Карпати Василь Прийма
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