«Карпати» придбали гравця з досвідом виступів у чемпіонаті Італії



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Василь Прийма радий зіграти в клубі рідної Львівщини ФК «Карпати»

Василь Прийма заявив, що мріяв про «Карпати» все життя

Львівські «Карпати» підписали контракт із 28-річним українським центральним оборонцем Василем Приймою.

Футболіст перейшов в «Карпати» в статусі вільного агента. Угода розрахована як мінімум до кінця поточного сезону.

Протягом кар'єри Прийма виступав за донецький «Металург», італійські «Торіно» і «Фрозіноне», луганську «Зорю» і солігорський «Шахтар» із Білорусі. Василь залишив «Шахтар» минулого січня, за рік провівши у складі білоруського клубу всього 9 матчів.

«Я народився на Львівщині, але жодного разу не виступав за львівські клуби, - сказав граець в інтерв’ю клубній прес-службі. – Коли був маленький, завжди мріяв та уявляв себе у карпатівській футболці. Але в 11-річному віці поїхав до Києва у ДЮСШ-15, а звідти вже потрапив до донецького «Металурга». Тепер моя дитяча мрія здійснилась – я став частиною карпатівської сім’ї.

Хочеться чимшвидше допомогти команді. Зборів я не проходив, але не біда, наполегливо набираю форму та незабаром вийду на свій найкращий рівень. З кожним днем в плані фізичної підготовки почуваюся краще. Зрештою, лише важкою та наполегливою працею над собою можна досягнути оптимальних кондицій».

До переходу в «Карпати» особисто знав Володимира Танчика та Антона Каніболоцького. Загалом із багатьма зустрічались на футбольному полі. Колектив у нас прекрасний, усі хлопці з гумором, тому з адаптацією жодних проблем не виникне».

Орієнтовна вартість футболіста складає €200 тисяч.