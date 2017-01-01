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    Хацкевич після перемоги над «Десною» був небагатослівним

    Наставник дав лаконічну прес-конференцію після кубкового поєдинку
    Олександр Хацкевич після матчу 1/4 фіналу Кубку України проти «Десни» дав на вулиці біля стадіону коротку прес-конференцію. Якщо охарактеризувати його слова, то головний тренер київського «Динамо» був задоволений результатом. «Погодні умови, якість поля, звичайно, вплинули на гру. На перший план виходила
    • Сьогодні, 09:02
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    Олександр Хацкевич. Фото ФК &laquo;Динамо&raquo;
    Олександр Хацкевич. Фото ФК «Динамо»

    Наставник дав лаконічну прес-конференцію після кубкового поєдинку

    Олександр Хацкевич після матчу 1/4 фіналу Кубку України проти «Десни» дав на вулиці біля стадіону коротку прес-конференцію.

    Якщо охарактеризувати його слова, то головний тренер київського «Динамо» був задоволений результатом.

    «Погодні умови, якість поля, звичайно, вплинули на гру. На перший план виходила боротьба», - сказав він.

    «Добре, що швидко забили перший м'яч. Найголовніше – результат, ми ним задоволені», - цитує його офіційний сайт клубу.

    Нагадаємо, поєдинок закінчився перемогою киян з рахунком 2:0.

    «Главком» писав про те, що «Динамо», «Шахтар», «Маріуполь» та СК «Дніпро-1» вийшли у півфінал.

    Додамо, що Хацкевич казав, що з деякими футболістами вже відбулася зустріч з приводу продовження контрактів.

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