Хацкевич після перемоги над «Десною» був небагатослівним
- Сьогодні, 09:02
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Наставник дав лаконічну прес-конференцію після кубкового поєдинку
Олександр Хацкевич після матчу 1/4 фіналу Кубку України проти «Десни» дав на вулиці біля стадіону коротку прес-конференцію.
Якщо охарактеризувати його слова, то головний тренер київського «Динамо» був задоволений результатом.
«Погодні умови, якість поля, звичайно, вплинули на гру. На перший план виходила боротьба», - сказав він.
«Добре, що швидко забили перший м'яч. Найголовніше – результат, ми ним задоволені», - цитує його офіційний сайт клубу.
Нагадаємо, поєдинок закінчився перемогою киян з рахунком 2:0.
«Главком» писав про те, що «Динамо», «Шахтар», «Маріуполь» та СК «Дніпро-1» вийшли у півфінал.
Додамо, що Хацкевич казав, що з деякими футболістами вже відбулася зустріч з приводу продовження контрактів.
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