Хацкевич після перемоги над «Десною» був небагатослівним

Наставник дав лаконічну прес-конференцію після кубкового поєдинку

Олександр Хацкевич після матчу 1/4 фіналу Кубку України проти «Десни» дав на вулиці біля стадіону коротку прес-конференцію. Якщо охарактеризувати його слова, то головний тренер київського «Динамо» був задоволений результатом. «Погодні умови, якість поля, звичайно, вплинули на гру. На перший план виходила



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Олександр Хацкевич. Фото ФК «Динамо»

Наставник дав лаконічну прес-конференцію після кубкового поєдинку

Олександр Хацкевич після матчу 1/4 фіналу Кубку України проти «Десни» дав на вулиці біля стадіону коротку прес-конференцію.

Якщо охарактеризувати його слова, то головний тренер київського «Динамо» був задоволений результатом.

«Погодні умови, якість поля, звичайно, вплинули на гру. На перший план виходила боротьба», - сказав він.

«Добре, що швидко забили перший м'яч. Найголовніше – результат, ми ним задоволені», - цитує його офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, поєдинок закінчився перемогою киян з рахунком 2:0.

«Главком» писав про те, що «Динамо», «Шахтар», «Маріуполь» та СК «Дніпро-1» вийшли у півфінал.

Додамо, що Хацкевич казав, що з деякими футболістами вже відбулася зустріч з приводу продовження контрактів.

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