Кубок України. «Динамо» у непростому матчі переграло «Десну»

Столичний клуб став другим півфіналістом розіграшу Кубка України

У другому матчі програми чвертьфіналу Кубка України київське «Динамо» в Чернігові вибило місцеву «Десну та стало другим півфіналістом турніру. З перших хвилин матчу «Десна» при підтримці власних трибун намагалася нав'язати боротьбу більш титулованому суперника, однак пропустила вже на

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Столичний клуб став другим півфіналістом розіграшу Кубка України

У другому матчі програми чвертьфіналу Кубка України київське «Динамо» в Чернігові вибило місцеву «Десну та стало другим півфіналістом турніру. З перших хвилин матчу «Десна» при підтримці власних трибун намагалася нав'язати боротьбу більш титулованому суперника, однак пропустила вже на старті.

На сьомій хвилині матчу класний удар вийшов у Гармаша, який потужно пробив повз захисника та голкіпера господарів поля, відкривши таким чином рахунок у матчі. Вже через шість хвилин «Десна» мала нагоду відігратися, однак Філіппов пробив точно у Бущана, а далі вже була робота за захисниками киян, які винесли м'яч подалі від воріт.

Після цього моменту кияни взагалі відійшли у захист, «Десна» почала більше створювати моментів, і якийсь час виглядала значно краще суперника. В основному відбувалися дальні ударі по воротах «Динамо», але їм бракувало влучності.

На 34-й хвилині кияни ледь самі не привезли собі гол, коли у карному зрізався з ноги м'яч у Пантича, на щастя, підстрахував захисника Бущан. Вже у доданий час Бущан знову врятував «Динамо», перевівши гострий постріл суперника на кутовий.

У на початку другого тайму малюнок гри особливо не змінився. Чернігівський клуб гостріше діяв попереду, однак футболістами не вистачало завершального точного удару. Мали непогані нагоди Чепурненко та Олійник. Змарнував вихід 1 на 1 Філіппов, але переграти Бущана не зміг. Так, рахунок залишався незмінним. Лише після середини другої половині гри господарі явно втомилися, у свою чергу кияни почали діяти агресивніше і також створили кілька моментів для того, щоб забити другий гол.

Але іншої думки був Махновський і його партнери по захисту. Під завершення тайму голкіпер «Десни» нівелював загрозу після удару від Шапаренка, а хвилину до завершення основного часу кіпер чернігівського клубу врятував ворота після класного розіграшу у карному від Буялського та Русина.

Втім, «Динамо» вже у доданий час таки зуміло забити другий гол, коли після прострілу з флангу вже у порожні ворота увігнав м'яч Русин. Як результат - 2:0 на користь «Динамо». яке стає другим півфіналістом Кубка України.

Кубок України з футболу

1/4 фіналу

«Десна» (Чернігів) - «Динамо» (Київ) 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - Гармаш (7), 0:2 - Русин (90+3)

«Десна»: Махновський, Мостовий, Парцванія, Мельник, Братков, Чорноморець (Кирієнко 85), Коберідзе, Чепурненко, Олійник (Картушов 69), Арвеладзе (Волков 80) - Філіппов

«Динамо»: Бущан, Кендзьора, Пантич, Кадар, Піварич, Шепелєв, Гармаш, Шапаренко (Корзун 90+3), Буяльський, Мораєс (Русин 84), Мбокані (Бесєдін 66)