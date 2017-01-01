Кубок України. «Динамо», «Шахтар», «Маріуполь» та СК «Дніпро-1» вийшли у півфінал. Огляд всіх матчів

«Десна», «Верес», «Ворскла» та «Львів» вибули з турніру

У середу, 29 листопада, відбулися матчі 1/4 фіналу Кубка України. Так, «Ворскла» у Полтаві програла «Маріуполю», «Динамо» у непростому матчі переграло «Десну», «Шахтар» розбив «Верес», а СК «Дніпро-1» здобув вольову перемогу над ФК «Львів». Таким чином,

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Фото: прес-служба ФК Динамо

«Десна», «Верес», «Ворскла» та «Львів» вибули з турніру

У середу, 29 листопада, відбулися матчі 1/4 фіналу Кубка України. Так, «Ворскла» у Полтаві програла «Маріуполю», «Динамо» у непростому матчі переграло «Десну», «Шахтар» розбив «Верес», а СК «Дніпро-1» здобув вольову перемогу над ФК «Львів».

Таким чином, у півфінал вийшли «Маріуполь», «Шахтар», «Динамо» та СК «Дніпро-1». «Главком» пропонує вашій увазі огляд всіх чвертьфінальних матчів в одному матеріалі.

У першому матчі програми «Ворскла» в Полтаві приймала «Маріуполь». Ці команди грали минулого тижня в Прем'єр-лізі і тоді на виїзді перемогла «Ворскла» (1:0), забивши гол у меншості.

Для господарів поля все починалося доволі добре, адже на 13-й хвилині матчу рахунок відкрив Кулач. Втім, через 12 хвилин паритет відновив Борячук.

Надалі команди показували доволі рівну гру, однак останнє слово цього разу залишилося за гостями з «Маріуполя». На 77-й хвилині класний гол п'ятою забив Тищенко. Більше рахунок у матчі не змінювався, а «Маріуполь» став першим півфіналістом Кубка України поточного сезону.

«Ворскла» (Полтава) - «Маріуполь» 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - Кулач (13), 1:1 - Борячук (25), 1:2 - Тищенко (77)

«Ворскла»: Шуст, Даллку, Кобахідзе (Ребенок, 64), Кравченко (Коломоєць 81), Матвієнко, Одарюк (Кадимян 73), Чеснаков, Шарпар, Кулач, Скляр, Пердута

«Маріуполь»: Худжамов, Вакуленко, Болбат, Борячук, Білий, Танковський, Насонов, Тотовицький (Фомін 89), Тищенко, Чурко (Кірюханцев 83), Мишньов (Неплях 76)

Попередження: Тотовицький (49), Чурко (59)

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У другому матчі програми чвертьфіналу Кубка України київське «Динамо» в Чернігові вибило місцеву «Десну та стало другим півфіналістом турніру. З перших хвилин матчу «Десна» при підтримці власних трибун намагалася нав'язати боротьбу більш титулованому суперника, однак пропустила вже на старті.

На сьомій хвилині матчу класний удар вийшов у Гармаша, який потужно пробив повз захисника та голкіпера господарів поля, відкривши таким чином рахунок у матчі. Вже через шість хвилин «Десна» мала нагоду відігратися, однак Філіппов пробив точно у Бущана, а далі вже була робота за захисниками киян, які винесли м'яч подалі від воріт.

Після цього моменту кияни взагалі відійшли у захист, «Десна» почала більше створювати моментів, і якийсь час виглядала значно краще суперника. В основному відбувалися дальні ударі по воротах «Динамо», але їм бракувало влучності.

На 34-й хвилині кияни ледь самі не привезли собі гол, коли у карному зрізався з ноги м'яч у Пантича, на щастя, підстрахував захисника Бущан. Вже у доданий час Бущан знову врятував «Динамо», перевівши гострий постріл суперника на кутовий.

У на початку другого тайму малюнок гри особливо не змінився. Чернігівський клуб гостріше діяв попереду, однак футболістами не вистачало завершального точного удару. Мали непогані нагоди Чепурненко та Олійник. Змарнував вихід 1 на 1 Філіппов, але переграти Бущана не зміг. Так, рахунок залишався незмінним. Лише після середини другої половині гри господарі явно втомилися, у свою чергу кияни почали діяти агресивніше і також створили кілька моментів для того, щоб забити другий гол.

Але іншої думки був Махновський і його партнери по захисту. Під завершення тайму голкіпер «Десни» нівелював загрозу після удару від Шапаренка, а хвилину до завершення основного часу кіпер чернігівського клубу врятував ворота після класного розіграшу у карному від Буялського та Русина.

Втім, «Динамо» вже у доданий час таки зуміло забити другий гол, коли після прострілу з флангу вже у порожні ворота увігнав м'яч Русин. Як результат - 2:0 на користь «Динамо». яке стає другим півфіналістом Кубка України.

«Десна» (Чернігів) - «Динамо» (Київ) 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - Гармаш (7), 0:2 - Русин (90+3)

«Десна»: Махновський, Мостовий, Парцванія, Мельник, Братков, Чорноморець (Кирієнко 85), Коберідзе, Чепурненко, Олійник (Картушов 69), Арвеладзе (Волков 80) - Філіппов

«Динамо»: Бущан, Кендзьора, Пантич, Кадар, Піварич, Шепелєв, Гармаш, Шапаренко (Корзун 90+3), Буяльський, Мораєс (Русин 84), Мбокані (Бесєдін 66)

Донецький «Шахтар» став третім півфіналістом поточного розіграшу Кубка України. Підопічні Паулу Фонсеки у Харкові розбили рівненський «Верес» . Серед усіх матчів дня перемога «гірників» стала найбільш впевненою, адже у ворота рівненського клубу влетіло чотири м'ячі.

Вже з перших хвилин господарі поля заволоділи ініціативою, а вже на восьмій хвилині швидкий гол забив Факундо Феррейра, який у ближньому бою після передачі Фреда переграв Когута. Після голу «Шахтар не став збавляти оберти та продовжував атакувати ворота суперника. Одним з найгостріших моментів ближче до середини тайму став вихід Коваленка 1 на 1 з голкіпером, однак Віктор не зміг поцілити у верхній кут воріт.

На 31-й хвилині після навісу від Фреда дубль міг оформити Феррейра, але його удар головою парирував Когут - Коваленку додати у ворота не дали захисники. Під завершення тайму «гірники» таки забили другий гол: зі штрафного класно м'яч у сітку воріт переправив Бернард. Після цього команди пішли відпочивати.

У другому таймі тренер «Вереса» Юрій Вірт використав ряд замін, але вони особливо грі рівненській команді попереду не додали. «Шахтар» домінував на кожному клаптику поля, не даючи супернику організувати бодай якусь гостру контратаку. На 63-й хвилині «Шахтар» забив і третій гол: відзначився Марлос, який проводив за донецький клуб свій 150-й матч.

«Верес» так нічим небезпечним відповісти не зміг, а за сім хвилин до фінального свистка останній цвях у труну клубу з Рівного забив Бланко-Лещук: Ісмаїлі завдав удару з-за меж карного майданчика - Когут відбив м'яч перед собою, а на добиванні першим виявився аргентинський нападник. У підсумку матч завершився переконливою перемогою донецького клубу з рахунком 4:0.

«Шахтар» (Донецьк) - «Верес» (Рівне) 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - Феррейра (7), 2:0 - Бернард (45), 3:0 - Марлос (63), 4:0 - Бланко-Лещук (83)

«Шахтар»: П'ятов, Петряк, Хочолава, Ракицький, Ісмаїлі, Фред (Алан Патрік, 66), Степаненко, Марлос, Коваленко, Бернард (Дентіньо, 60), Феррейра (Бланко-Лещук, 72)

«Верес»: Когут, Западня, Адамюк, Скотаренко, Сімінін (Кобін, 46), Кучеров, Карасюк (Морозенко, 46), Пасич, Котляр, Капаррос (Степанюк, 65), Палагнюк

Попередження: Западня (27), Хочолава (50), Петряк (54), Фред (59), Степаненко (78), Пасич (90+2)

Останнім півфіналістом Кубка України з футболу став СК «Дніпро-1», який на виїзді здобув вольову перемогу над ФК «Львів».

Рахунок матчу відкрили господарі поля, сталося це на 23-й хвилині матчу після удару Кисленка. Дніпровський клуб відповів голом Сніжка на 75-й хвилині зустрічі.

У підсумку в основний час команди більше не забили і відправилися на додаткові 30 хвилин овертайму. Вольову перемогу таки здобув «Дніпро», коли на 117-й хвилині матчу перемогу гостям приніс гол Ярослава Поплавки.

ФК «Львів» (Львів) - СК «Дніпро-1» (Дніпро) 1:2 ДЧ

Голи: 1:0 - Кисленко (23), 1:1 - Сніжко (75), 1:2 - Поплавка (117)