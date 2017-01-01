  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    «Динамо» та ще 15 команд, які вже точно зіграють в 1/16 фіналу Ліги Європи

    Також путівки у плей-офф уже здобули «Зеніт», «Арсенал», «Лаціо», «Мілан», «Ліон» та інші
    Після завершення 5-го туру групового турніру Ліги Європи стали відомі 16 учасників 1/16 фіналу Ліги Європи. Серед них, незважаючи на поразку в Албанії, уже точно є київське «Динамо», яке перед останнім туром займає перше місце у групі B. До «біло-синіх» може приєднатися луганська «Зоря», якщо в останньому турі
    • 24 Листопада, 09:03
    • Розсилка

    Також путівки у плей-офф уже здобули «Зеніт», «Арсенал», «Лаціо», «Мілан», «Ліон» та інші

    Після завершення 5-го туру групового турніру Ліги Європи стали відомі 16 учасників 1/16 фіналу Ліги Європи.

    Серед них, незважаючи на поразку в Албанії, уже точно є київське «Динамо», яке перед останнім туром займає перше місце у групі B.

    До «біло-синіх» може приєднатися луганська «Зоря», якщо в останньому турі обіграє вдома «Атлетик» з Більбао.

    Отож, на момент написання у плей-офф Ліги Європи вийшли:

    «Динамо» (Київ, Україна)
    «Партизан» (Белград, Сербія)
    «Зеніт» (Санкт-Петербург, Росія)
    «Арсенал» (Англія)
    «Вільярреал» (Іспанія)
    «Реал Сосьєдад» (Іспанія)
    «Лаціо» (Рим, Італія)
    «Мілан» (Італія)
    «Аталанта» (Італія)
    «Ніцца» (Франція)»
    «Ліон» (Франція)
    «Естерсунд» (Швеція)
    «Зальцбург» (Австрія)
    «Стяуа» (Румунія)»
    «Вікторія» (Пльзень, Чехія)
    «Брага» (Португалія)

    Нагадаємо, раніше «Главком» публікував фоторепортаж з поєдинку в Албанії.

    Водночас, головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич після поразки від «Скендербеу» сказав, що оборона команди зіграла просто жахливо.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ «Динамо» Ліга Європи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ