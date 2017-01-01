«Динамо» та ще 15 команд, які вже точно зіграють в 1/16 фіналу Ліги Європи

Також путівки у плей-офф уже здобули «Зеніт», «Арсенал», «Лаціо», «Мілан», «Ліон» та інші

Після завершення 5-го туру групового турніру Ліги Європи стали відомі 16 учасників 1/16 фіналу Ліги Європи. Серед них, незважаючи на поразку в Албанії, уже точно є київське «Динамо», яке перед останнім туром займає перше місце у групі B. До «біло-синіх» може приєднатися луганська «Зоря», якщо в останньому турі



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Також путівки у плей-офф уже здобули «Зеніт», «Арсенал», «Лаціо», «Мілан», «Ліон» та інші

Після завершення 5-го туру групового турніру Ліги Європи стали відомі 16 учасників 1/16 фіналу Ліги Європи.

Серед них, незважаючи на поразку в Албанії, уже точно є київське «Динамо», яке перед останнім туром займає перше місце у групі B.

До «біло-синіх» може приєднатися луганська «Зоря», якщо в останньому турі обіграє вдома «Атлетик» з Більбао.

Отож, на момент написання у плей-офф Ліги Європи вийшли:

«Динамо» (Київ, Україна)

«Партизан» (Белград, Сербія)

«Зеніт» (Санкт-Петербург, Росія)

«Арсенал» (Англія)

«Вільярреал» (Іспанія)

«Реал Сосьєдад» (Іспанія)

«Лаціо» (Рим, Італія)

«Мілан» (Італія)

«Аталанта» (Італія)

«Ніцца» (Франція)»

«Ліон» (Франція)

«Естерсунд» (Швеція)

«Зальцбург» (Австрія)

«Стяуа» (Румунія)»

«Вікторія» (Пльзень, Чехія)

«Брага» (Португалія)

Нагадаємо, раніше «Главком» публікував фоторепортаж з поєдинку в Албанії.

Водночас, головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич після поразки від «Скендербеу» сказав, що оборона команди зіграла просто жахливо.