«Динамо» та ще 15 команд, які вже точно зіграють в 1/16 фіналу Ліги Європи
- 24 Листопада, 09:03
-
Розсилка
Також путівки у плей-офф уже здобули «Зеніт», «Арсенал», «Лаціо», «Мілан», «Ліон» та інші
Після завершення 5-го туру групового турніру Ліги Європи стали відомі 16 учасників 1/16 фіналу Ліги Європи.
Серед них, незважаючи на поразку в Албанії, уже точно є київське «Динамо», яке перед останнім туром займає перше місце у групі B.
До «біло-синіх» може приєднатися луганська «Зоря», якщо в останньому турі обіграє вдома «Атлетик» з Більбао.
Отож, на момент написання у плей-офф Ліги Європи вийшли:
«Динамо» (Київ, Україна)
«Партизан» (Белград, Сербія)
«Зеніт» (Санкт-Петербург, Росія)
«Арсенал» (Англія)
«Вільярреал» (Іспанія)
«Реал Сосьєдад» (Іспанія)
«Лаціо» (Рим, Італія)
«Мілан» (Італія)
«Аталанта» (Італія)
«Ніцца» (Франція)»
«Ліон» (Франція)
«Естерсунд» (Швеція)
«Зальцбург» (Австрія)
«Стяуа» (Румунія)»
«Вікторія» (Пльзень, Чехія)
«Брага» (Португалія)
Нагадаємо, раніше «Главком» публікував фоторепортаж з поєдинку в Албанії.
Водночас, головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич після поразки від «Скендербеу» сказав, що оборона команди зіграла просто жахливо.