Хацкевич вважає, що нинішнє «Динамо» вже доросло до Ліги чемпіонів



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Олександр Хацкевич сповнений честолюбних планів ФК «Динамо»

Тренер киян - про перепідписання контракту

Після підписання нового контракту з київським «Динамо» головний тренер «біло-синіх» відповів на запитання клубних медіа.

- Не тільки протягом цих двох днів ми спілкувалися з президентом, у першу чергу, щодо майбутнього команди. Так, були у нас дискусії, важкі моменти. У чомусь ми сходилися, в чомусь пішли на поступки один одному. Але найголовніше, що розмова була конструктивною. Не було розмов «готовий працювати – не готовий, довіряєте – не довіряєте». Ми серйозно поговорили. Найголовніше, що цілі у команди одначе не змінюються.

- З якими завданнями ви почнете новий сезон?

- У київського «Динамо» інших завдань, окрім перемог, бути не може. Перше – добре підготуватися до сезону. Далі – Суперкубок, старт чемпіонату і Ліга чемпіонів. У всіх змаганнях, де ми беремо участь, команда вже має добиватися результату. Всі – і вболівальники, і ми, тренери, і футболісти, і президент клубу, скучили за Лігою чемпіонів. Вважаю, що ця команда вже може і повинна витиснути з себе максимум, аби порадувати Київ гімном Ліги чемпіонів. Звичайно, у всіх турнірах завдання максимальні – повернути чемпіонство, боротьба за Кубок і Суперкубок України.

- Тренер Хацкевич два роки тому і зараз – ви внутрішньо відчуваєте різницю?

- За ці два роки, безумовно, довелося відчути дуже сильний тиск. Це природно, коли ти очолюєш такий клуб. Я не приходив на порожнє місце, і тоді теж була хороша команда. За цей період ми перебудували команду практично на 90%. За цей час і я, і футболісти набралися досвіду. Найголовніше, що у нас є повага і розуміння один одного. Все інше нам, як тренерам, потрібно буде робити, аби футболісти зростали і досягали результату, викладалися на максимум. Рецепт простий – ще працювати і працювати.

- Чи сформовані плани передсезонної підготовки, вже є список контрольних поєдинків?

- Ті хлопці, які не задіяні в збірних, 24 червня збираються в Києві на медогляд. Велика частина динамівців знаходиться в розташуваннях збірних. Вони до нас приєднаються 27-28 червня. І вже 30 червня команда вилітає на збори до Австрії. Планується, що Суперкубок відбудеться 28 числа, тому після повернення з Австрії підготовка продовжиться в Києві. Поки що точного календаря немає, але план підготовки буде розбитий на три етапи: в Києві, в Австрії, потім знову в Києві безпосередньо підготовка до матчу за Суперкубок.

- Як ви оціните нового гравця команди, Мохаммеда Кадірі? Чи плануються інші трансфери?

- У нас якраз були дискусії з Ігорем Михайловичем щодо питання посилення команди. Одне посилення вже є, а я сподіваюся, що придбання Кадірі - це справді посилення нашої команди. І я дивився, і наші селекціонери протягом трьох місяців спостерігали за ним, збирали інформацію, дивилися його ігри наживо. Він може зіграти на позиції центрального оборонця і опорного хавбека. Він додасть нашій команді атлетизму, він дуже хороший у відборі і у верховій боротьбі. Так що ця позиція буде затребувана в його особі.

- Чи будете когось повертати з оренди?

- На сьогоднішній момент з оренди повертається Олександр Тимчик. У нього закінчилася орендна угода з луганською «Зорею». Михайличенко і Леднєв залишаються до грудня в оренді.

Джерело: Офіційний сайт Динамо