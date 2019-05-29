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    Колишній тренер «Динамо»: Моментами кияни бігають по полю, як курка без голови

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    Рауль Ріанчо вважає, що&nbsp;&laquo;Динамо&raquo; потрібні три гравці - Колишній тренер «Динамо»: Моментами кияни бігають по полю, як курка без голови
    Рауль Ріанчо вважає, що «Динамо» потрібні три гравці
    UA-Футбол

    Рауль Ріанчо бачить у грі команди Хацкевича певний позитив, але й негативу чимало

    Колишній асистент головного тренера команди київського «Динамо» Рауль Ріанчо поділився враженнями про гру киян в нинішньому сезоні.

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    - Як вам гра «Динамо»?

    - Моментами добре, але моментами гравці бігали по полю, як курка без голови. Зараз у багатьох футболістів немає мотивації, адже команда втратила шанси на чемпіонство. Вони хочуть, щоб сезон вже закінчився.

    - «Динамо» досить успішно грало проти «Шахтаря» в особистих зустрічах.

    - Останній чемпіонат, який виграло «Динамо» (2015/2016прим.), команда випереджала «Шахтар» на сім очок, але двічі програла «гірникам» 0:3. Ми говорили гравцям, що якщо ми перемагаємо у всіх матчах, але поступимося нашому головному суперникові, то все одно станемо чемпіонами. Це все психологія.

    - Чому «Динамо» не змогло виграти чемпіонат у цьому сезоні?

    - У команди дуже великий потенціал молодих гравців. Але бракує досвідчених виконавців. Потрібно купити трьох футболістів, які зможуть конкурувати. Це оборонець, центральний нападник і фланговий півоборонець. І все. Тоді «Динамо» зможе виграти чемпіонат.

    - Хто саме потрібен команді?

    - В Іспанії є багато дешевих, але досвідчених гравців. Молода команда «Динамо» якраз потребує досвіду. Підійдуть футболісти 27-28 років. Вони допоможуть вистрелити молоді.

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    Джерело: Tribuna.com

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