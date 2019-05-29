Колишній тренер «Динамо»: Моментами кияни бігають по полю, як курка без голови



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Рауль Ріанчо вважає, що «Динамо» потрібні три гравці UA-Футбол

Рауль Ріанчо бачить у грі команди Хацкевича певний позитив, але й негативу чимало

Колишній асистент головного тренера команди київського «Динамо» Рауль Ріанчо поділився враженнями про гру киян в нинішньому сезоні.

- Ви були на матчі «Динамо» - «Маріуполь». Ведете переговори з колишнім клубом?

- Я приїхав вирішити питання з продовженням російської візи, щоб можна було продовжувати працювати в Росії.

- Як вам гра «Динамо»?

- Моментами добре, але моментами гравці бігали по полю, як курка без голови. Зараз у багатьох футболістів немає мотивації, адже команда втратила шанси на чемпіонство. Вони хочуть, щоб сезон вже закінчився.

- «Динамо» досить успішно грало проти «Шахтаря» в особистих зустрічах.

- Останній чемпіонат, який виграло «Динамо» (2015/2016 – прим.), команда випереджала «Шахтар» на сім очок, але двічі програла «гірникам» 0:3. Ми говорили гравцям, що якщо ми перемагаємо у всіх матчах, але поступимося нашому головному суперникові, то все одно станемо чемпіонами. Це все психологія.

- Чому «Динамо» не змогло виграти чемпіонат у цьому сезоні?

- У команди дуже великий потенціал молодих гравців. Але бракує досвідчених виконавців. Потрібно купити трьох футболістів, які зможуть конкурувати. Це оборонець, центральний нападник і фланговий півоборонець. І все. Тоді «Динамо» зможе виграти чемпіонат.

- Хто саме потрібен команді?

- В Іспанії є багато дешевих, але досвідчених гравців. Молода команда «Динамо» якраз потребує досвіду. Підійдуть футболісти 27-28 років. Вони допоможуть вистрелити молоді.

Джерело: Tribuna.com