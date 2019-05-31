Домучили: «Динамо», «Шахтар» і «Маріуполь» перемогами завершили сезон-2018/2019 (відео)



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Динамівець Віктор Циганков забив Юрієві Паньківу відразу двічі ФК «Динамо»

Головною подією заключного туру став вихід на четверте місце «Маріуполя»

30 травня в Україні нарешті фінішував багатостраждальний сезон у так званій футбольній Прем’єр-лізі. Навіть теоретична інтрига чемпіонату щезла за три тури до фінішу, коли донецький «Шахтар» оформив чемпіонство де-юре. Практично ж цей турнір не цікавив критичну масу людей ще раніше. Такого бездарного чемпіонату в незалежній історії, здається, ще не було.

Найцікавіший поєдинок заключного, 32-го туру в Олександрії зіграли місцевий ФК, котрий цього річ вперше в історії здобув бронзу національного чемпіонату й срібні призери, київське «Динамо». Граючи з 32-ї хвилини після вилучення Ахмеда Алібекова в меншості, гості зі столиці перемогли 2:0 після голів Віктора Циганкова, який відзначився по разу в кожному з таймів.

«Маріуполь» і луганська «Зоря» в очному протистоянні визначали команду, яка посяде четверте місце. Луганці відкрили рахунок уже на 12-й хвилині завдяки автоголу оборонця суперників Піхальонка. Однак у другому таймі азовці завдяки голам Зубкова, Вакули і Борячука вирвали перемогу 3:1 і вперше за останніх чотири сезони відсунули «Зорю» на п’яте місце.

«Шахтар» завершив чемпіонат крупною перемогою у Львові, над місцевим однойменним ФК. Три м’ячі без відповіді в другому таймі провели Дентіньо, Тарас Степаненко і Микола Матвієнко.

Таким чином, «Шахтар» набрав 83 очки і випередив «Динамо» відразу на 11 пунктів. «Олександрія» третя – 49 очок. «Маріуполь» і «Зоря» фінішували з однаковим доробком – по 43 бали. У «Львова» - 34 очки і він шостий.

Вінцем клубного сезону-2018/2019 стануть матчі за право грати у Прем’єр-лізі в наступному чемпіонаті. 4 і 8 червня в очних протистояннях зійдуться «Карпати» - «Волинь» і «Чорноморець» - «Колос» (Ковалівка).