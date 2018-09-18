Халматов і Манукян здобули для України золоті нагороди юніорської першості Європи з дзюдо



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Геворг Манукян (справа)

Загалом українські спортсмени здобули якраз дві нагороди, які стали золотими

Перший день чемпіонату Європи з дзюдо серед юніорів у Софії приніс одну нагороду збірній команді України.

Чемпіоном Європи у найлегшій вазі до 55 кг став представник Київської області Дільшот Халматов, інформує офіційний сайт Федерації дзюдо України.

Вихованець заслуженого тренера України Карена Балаяна та свого старшого брата Шухрата достроково закінчив попередні та півфінальний поєдинки, а у фіналі з Ровшаном Алієвим з Азербайджану Дільшот скористався помилкою суперника та провів контр-прийом на ваза-арі, який і вирішив долю найвищої нагороди.

А у другий день Геворг Манукян гідно відзначив свій 20-річний ювілей, підтримавши золотий почин Халматова та завоювавши звання чемпіона Європи.

Після бронзи чемпіонату Європи серед змішаних команд у Єкатеринбурзі, це друге значне досягнення вихованця Анни Каштанової та Віталія Самотуга у цьому році.

На старті турніру Геворг переміг поляка, насилу втримавши переможний ваза-арі до кінця зустрічі. Змусив похвилюватися й у другому колі. Програючи за хвилину до кінця боротьби ваза-арі та маючи у пасиві два шидо, Геворг проявив справжню волю до перемоги, зумівши результативно контратакувати суперника з Люксембургу та зловити його на утримання.

Маліку Абдулу Умаєву з Бельгії Манукян програв на Кубку Європи, але цього разу уродженець Овідіополя Одеської області продовжив шлях до першої сходинки п'єдесталу.

Півфінал з Хазілом Джафаровим з Азербайджану Геворг виграв тактично по шидо, а у фіналі переграв португальця Жоау Фернанду.