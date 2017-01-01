Хаммо та екс-українка Кіндзерська стали переможцями міжнародного турніру з дзюдо

У Дніпрі абсолютним чемпіонатом України з дзюдо завершився сезон у національному дзюдо

Чемпіонат зібрав 25 учасників з п'яти країн: Азербайджану, Грузії, Молдови, Узбекистану та, звичайно ж, України. Значно «підігрів» інтерес до старту призовий фонд – 15 000 $. Першість у категорії відбулася в Україні вперше після чотирирічної паузи, інформує офіційний сайт Федерації дзюдо України. Чемпіонат зібрав усіх



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Яків Хаммо. Фото ФДУ

У Дніпрі абсолютним чемпіонатом України з дзюдо завершився сезон у національному дзюдо

Чемпіонат зібрав 25 учасників з п'яти країн: Азербайджану, Грузії, Молдови, Узбекистану та, звичайно ж, України. Значно «підігрів» інтерес до старту призовий фонд – 15 000 $.

Першість у категорії відбулася в Україні вперше після чотирирічної паузи, інформує офіційний сайт Федерації дзюдо України.

Чемпіонат зібрав усіх найсильніших важкоатлетів України, за винятком першого номера збірної у +100 Станіслава Бондаренка, а також лідера жіночої збірної України, срібної призерки чемпіонату Європи у +78 кг Світлани Ярьомки.

На перше місце подіуму піднялася екс-дзюдоїстка збірної України, бронзова призерка чемпіонату світу 2017 року у складі збірної Азербайджану Ірина Кіндзерська. Вона у вирішальній сутичці виявилася сильнішою за Анастасію Сапсай.

Бронза дісталася ще двом титулованим молодим українським дзюдоїсткам: Галині Тарасовій і Василині-Ірині Кириченко.

У чоловіків за золото боролися представник збірної Грузії Онісе Бугадзе та Яків Хаммо. Фінал завершився швидко – на першій хвилині протистояння українець провів кидок на «ваза-арі». Під час цього моменту грузин отримав травму плеча і не зміг продовжувати зустріч.

Бронзові нагороди дісталися Олександру Гордієнку та грузину Гуге Кібордзалідзе.

Переможці абсолютного чемпіонату України отримали, крім медалей, по 3 500 $ призових, срібні медалісти – по 2 000 $, а бронзові – по 1 000 $.